La paritaria docente pasa a cuarto intermedio tras una propuesta salarial "insuficiente"

Un árbol cayó sobre una línea de alta tensión tras una poda particular y provocó cortes de energía en la ciudad
La Cooperativa de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (COOPSER) informó que el amplio corte de servicio eléctrico en la localidad fue provocado por la caída de un árbol sobre una línea de alta tensión. El incidente, que dejó sin suministro a varias zonas, se debió a una poda realizada por particulares sin las precauciones necesarias. Según el comunicado de la empresa, la caída del árbol sobre la línea causó la salida de servicio del Alimentador 4 y de varias subestaciones adyacentes, generando una interrupción de amplias proporciones en el suministro eléctrico.