Un árbol cayó sobre una línea de alta tensión tras una poda particular y provocó cortes de energía en la ciudad

  La Cooperativa de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (COOPSER) informó que el amplio corte de servicio eléctrico en la localidad fue provocado por la caída de un árbol sobre una línea de alta tensión. El incidente, que dejó sin suministro a varias zonas, se debió a una poda realizada por particulares sin las precauciones necesarias. Según el comunicado de la empresa, la caída del árbol sobre la línea causó la salida de servicio del Alimentador 4 y de varias subestaciones adyacentes, generando una interrupción de amplias proporciones en el suministro eléctrico.

La paritaria docente pasa a cuarto intermedio tras una propuesta salarial "insuficiente"

 


El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se reunieron hoy en una nueva sesión de la Comisión Paritaria Salarial Docente. Tras la presentación de una propuesta salarial, el encuentro pasó a un cuarto intermedio, ya que los gremios consideraron la oferta como "insuficiente".


La reunión, que se realizó de forma virtual, contó con la participación de representantes de los ministerios de Trabajo, Hacienda, Empleo Público y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). El gobierno provincial propuso un aumento trimestral del 1,6% en agosto y otro 1,6% en octubre, calculados sobre el salario de julio. Además, se planteó la reapertura de la paritaria para la segunda quincena de octubre.

Desde el FUDB, que nuclea a los sindicatos AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, se rechazó la oferta. Las organizaciones también solicitaron que, ante el cierre de la liquidación para jubilados, se les realice un pago a cuenta del 1,6%, para que perciban la mejora salarial correspondiente en la siguiente liquidación.


El frente sindical también aprovechó el encuentro para presentar propuestas de nuevos acuerdos paritarios orientados a mejorar las condiciones laborales. Ahora, los docentes esperan una nueva convocatoria, de carácter "urgente", con una alternativa "superadora" que apunte a una recomposición salarial real para los educadores de la provincia.