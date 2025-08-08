La paritaria docente pasa a cuarto intermedio tras una propuesta salarial "insuficiente"

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y else reunieron hoy en una nueva sesión de la. Tras la presentación de una propuesta salarial, el encuentro pasó a un cuarto intermedio, ya que los gremios consideraron la oferta como "insuficiente".

La reunión, que se realizó de forma virtual, contó con la participación de representantes de los ministerios de Trabajo, Hacienda, Empleo Público y la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). El gobierno provincial propuso un aumento trimestral del 1,6% en agosto y otro 1,6% en octubre, calculados sobre el salario de julio. Además, se planteó la reapertura de la paritaria para la segunda quincena de octubre.

Desde el FUDB, que nuclea a los sindicatos AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, se rechazó la oferta. Las organizaciones también solicitaron que, ante el cierre de la liquidación para jubilados, se les realice un pago a cuenta del 1,6%, para que perciban la mejora salarial correspondiente en la siguiente liquidación.

El frente sindical también aprovechó el encuentro para presentar propuestas de nuevos acuerdos paritarios orientados a mejorar las condiciones laborales. Ahora, los docentes esperan una nueva convocatoria, de carácter "urgente", con una alternativa "superadora" que apunte a una recomposición salarial real para los educadores de la provincia.