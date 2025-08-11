La madre de Naiara Durán a días del juicio: "Es tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo"

"Es muy duro, no sé cómo explicarlo con palabras, se sigue como podemos, es un día a la vez, lo único que quisimos es que se haga justicia". Con estas palabras, Tamara Durán, madre de Naiara Durán, expresó su dolor y su reclamo de justicia a días de que comience el juicio por el femicidio de su hija, ocurrido hace casi dos años. El juicio oral y público se desarrollará en San Nicolás entre el martes 12 y el miércoles 13 de agosto.

La madre de la víctima manifestó su convicción de que los imputados no son los únicos responsables, y afirmó: "Sinceramente me gustaría que estén todos, por ejemplo el padre de ella, este señor Mario Franco, la hermana y mucha gente más" indicó, en declaraciones a La Radio 92.3 Aseguró haber leído la causa completa y consideró que "son cómplices porque sabés algo y no lo decís". Además, cuestionó el accionar de la familia de uno de los imputados, al señalar: "Cuando ella se muda el mismo día que matan a mi hija y vivían pegados. Estamos en momentos muy difíciles, saliendo de la pandemia y no era fácil mudarse de un día para otro".

Tamara Durán relató que nadie le informó de la desaparición de su hija y que se enteró el miércoles siguiente a una operación. A su vez, destacó que fue su madre quien inicialmente realizó la denuncia y que Naiara fue encontrada al día siguiente. La madre de la víctima dijo no tener una respuesta al porqué del crimen, pero cree que fue "todo premeditado" o que "se les fue la mano e hicieron todo lo que hicieron". Al referirse a las heridas de su hija, la definió como "terrible lo que vivió mi hija" y calificó el hecho como "tan macabro, tan oscuro que no puedo entenderlo, no se puede entender tanta maldad, tanta frialdad".

La madre de Naiara también se refirió a la relación de su hija con su expareja, Francisco Vlaeminck, y afirmó que él "nunca dejó de verse con Nai". Según su testimonio, su hija había estado con él en su casa y se había peleado con Daiana Franco. "A mi hija la ensuciaron de una manera que no tiene nombre", sentenció, al mismo tiempo que recordó a Naiara como "fanática del rock".





Detalles del juicio

La causa, a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, se desarrollará bajo la modalidad de juicio técnico y no por jurados. Los principales imputados son Francisco Vlaeminck, expareja de la víctima, y su entonces novia, Daiana Franco. El padre de esta última, Mario Franco, también está acusado de encubrimiento.

La investigación determinó que Naiara Durán, de 25 años, fue asesinada a puñaladas el domingo 13 de agosto de 2023. La autopsia preliminar reveló que la joven recibió siete puñaladas y que su cuerpo fue hallado el 17 de agosto por un pescador dentro de un tambor de 200 litros. La fiscalía pudo reconstruir el trayecto de la víctima a través de cámaras de seguridad que la ubican llegando en moto a la casa de Vlaeminck y Franco. La hipótesis de la acusación sostiene que de ese domicilio Naiara ya salió sin vida y que su cuerpo fue trasladado en el automóvil del padre de Daiana Franco. Se espera que el veredicto sobre la culpabilidad de los imputados se dicte en la última jornada del juicio, coincidiendo con el segundo aniversario del suceso.