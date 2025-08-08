La Junta Electoral publicó las listas oficializadas y faltan las de Fuerza Patria en los distritos de la Segunda Sección
Con vistas a las elecciones que se desarrollarán el próximo 7 de septiembre, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó las listas oficializadas.
En el distrito de San Pedro, como en todos los de la Segunda Sección Electoral, el dato llamativo es la ausencia de las nóminas correspondientes a Fuerza Patria, que en San Pedro postula en sus primeros lugares a Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar. Lo llamativo del caso es que no están publicadas únicamente las listas municipales, aunque si aparece oficializada la boleta de Diputados Provinciales.
El cierre al menos "desprolijo" que tuvo Fuerza Patria y los anuncios de posibles cambios de candidatos a último momento no hacen más que generar incertidumbre en los referentes locales, aunque descartan cualquier posibilidad de que la boleta no esté en el cuarto oscuro y preparan la campaña según lo anunciado.
Tampoco está publicada la anunciada nómina del Partido Libertario San Pedro, que postulaba a Fernando Altolaguirre. A nivel seccional, la propuesta de Política Obrera, que lidera el sampedrino Ademar Marabert, tampoco puede encontrarse aún.
Listas oficializadas
PARTIDO POLITICO: ESPACIO ABIERTO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION SOCIAL
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 RASIO MAURO
2 GUEVARA AGUSTINA FERNANDA
3 GERINI ELIAS IGNACIO
4 ZUNINO SILVINA
5 PICASSO MARIO FERNANDO
6 PEREYRA NOELIA VANESA
7 LLARIN JUAN MIGUEL
8 OLIVETO FLORENCIA AILIN
9 DOMINGUEZ PEDRO LUIS
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 GUZMAN NATALIA SOLEDAD
2 ROBLES NESTOR JAVIER
3 PERAL VERONICA SHIRLEY
4 CORBALAN ELIAS DANIEL
5 BONVISSUTO ANA CLAUDIA
6 CASELLES MARCELO GABRIEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 PREZ PAOLA MABEL
2 AREVALO MAXIMILIANO
3 REYES ANGELA ELSA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 GALARZA JORGE LUIS
2 RODRIGUEZ XIOMARA AYLEN
3 BECERRO TOMAS FRANCISCO
PARTIDO POLITICO: ALIANZA UNION LIBERAL
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 MORALES DENISE TATIANA
2 FERNANDEZ OSVALDO DANIEL
3 OLMOS ANAHI
4 AMADO JOSE MARIA MANUEL
5 ALMIRON SANTA IRMA
6 RUIZ HELVIO EDUARDO
7 ROJAS FLAVIA YAEL
8 PARERA MIGUEL EDGARDO
9 PIEROTTI OLGA GRACIELA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 CARRAZAN MARCELO HORACIO
2 ROMITTI MARCELA BETRIZ
3 CACEREZ EDGARDO DANIEL
4 CACEREZ HERMINIA OFELIA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 AMADO AGUSTINA MARILU AYELEN
2 DE LOS SANTOS, MARCOS JESUS
3 GUTIERREZ YANINA SOLEDAD
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 ALVES LAUTARO LIONEL
2 VIERA NOELIA ANABELA
3 MARTINEZ ELIAS NICOLAS
PARTIDO POLITICO: ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 GALAN MARIA FLORENCIA
2 MARROCCO FEDERICO SEBASTIAN
3 GROSSO YANINA AYELEN
4 SALAVERRY LAUTARO JUAN JESUS
5 ARPIA ROCIO ELENA
6 OBRADOR DOMINGUEZ, LUIS HORACIO
7 VERON CELESTE AYELEN
8 LOBOS OSCAR DARIO
9 VALENZUELA CLOTILDE RAMONA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 CASCO MARIA LAURA
2 NIETO LEONARDO ARIEL
3 VILTE MARIA VERÓNICA
PARTIDO POLITICO: ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 REY SERGIO ARIEL "ARIEL REY"
2 PANATTERI MELINA
3 GONZALEZ JOAQUIN FACUNDO ARGENTINO
4 REYNOSO MARIANA SOLEDAD
5 GARCIA DAMIAN ESTEBAN
6 TOSCANINI MARIA CELESTE
7 GOMEZ WALTER GUILLERMO
8 HAINEZ MARIA MARCELA
9 MASCARÓ LEONARDO MARTIN
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 BATALLA MARIA VERONICA
2 OJEDA JONATHAN EDUARDO
3 CABEZAS ANDRINA DAIANA
4 ALBANESE MARCELO RAUL
5 BENINCASA MARIA ESTELA
6 FERRARI ANDRES
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 ROTTENSCHWEILER MARIANELA JESICA
2 GEOGHEGAN FERNANDO JOSE
3 PARRA LEONOR NELIDA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 BERTONI GUILLERMO JOSE
2 MACCHIA MARIA CECILIA
3 CORTI DANIEL ESTEBAN
PARTIDO POLITICO: ALIANZA POTENCIA
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 GRONDONA MARÍA PÍA
2 JUAN BENNAZAR, FERNANDO
3 GONZALEZ SILVIA INES
4 LARRONDO GUILLERMO EDUARDO
5 SANTACHITA VANESA ALEJANDRA
6 GOMEZ DAMIAN HORACIO
7 VELAZQUEZ MARIA ELENA
8 MONZON MARIO
9 SABATÉ PATRICIA ALIDE
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 MONSALVO JONATHAN DANIEL
2 GONZALEZ MARIA EUGENIA
3 GODOY FRANCO NAHUEL
4 COSTA MARTA ESTELA
5 CHICHIZOLA FRANCO IGNACIO
6 RODRIGUEZ MARIANA BEATRIZ
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 PASCUAL SILVINA ELIZABETH
2 SPIES ENRIQUE DANIEL
3 PEREZ GEORGINA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 AGUADO DIEGO OMAR
2 DIAZ VALERIA LUCRECIA
3 RODRIGUEZ LEONARDO GABRIEL
PARTIDO POLITICO: ALIANZA NUEVOS AIRES
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 MOSQUERA NORBERTO ESTEBAN
2 SANTOS BELEN
3 BLAS PABLO HORACIO
4 PANTANETTI FLORENCIA SOLEDAD
5 CARBALLO WALTER FABIAN
6 OILHER MARISA LUJAN
7 IGLESIAS AGUSTIN
8 BENVENUTTO NATALIA GABRIELA
9 ANCE JAVIER RODRIGO
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 ARANDA LAURA ANDREA
2 BLANCO MOLINA, MATIAS NAHUEL
3 TIONI MAYRA LETICIA
4 QUIROGA PABLO MARTIN
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 LASERNA DELFINA
2 RUFACHE ROCHETTI, TOMAS
3 BASANTE PERLA SUSANA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 CAO SEBASTIAN
2 FERNANDEZ MARISA BEATRIZ
PARTIDO POLITICO: ACUERDO CIUDADANO SAN PEDRO
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 RIVAS MARTIN LEANDRO
2 STREMEL MARIA DEL ROSARIO
3 SCIARRA BRUNO
4 VELASCO MARIELA
5 AGUILAR GARTNER, ERICK LAURENCE
6 PRADO MABEL ALICIA
7 AMARILLO PEDRO FERNANDO
8 SABINI FABIANA SONIA
9 FONT CARLOS ALBERTO
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 NAVARRO ROSAS, YOVANA CECILIA
2 CELIE JUAN GABRIEL
3 AEGINIO JORGELINA YAEL
4 OBRADOR NESTOR GABRIEL
5 LARRIGAU NADIA CAROLINA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 NOAT GERMAN JOSE
2 MOSQUERA ELIANA SOLEDAD
3 ALBERICI OSCAR HORACIO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 ROMERO JULIETA MARINA
2 SANCHEZ CRISTIAN DANIEL
3 CABRERA MARIA LAURA
