La Junta Electoral publicó las listas oficializadas y faltan las de Fuerza Patria en los distritos de la Segunda Sección

Con vistas a las elecciones que se desarrollarán el próximo 7 de septiembre, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó las listas oficializadas.

En el distrito de San Pedro, como en todos los de la Segunda Sección Electoral, el dato llamativo es la ausencia de las nóminas correspondientes a Fuerza Patria, que en San Pedro postula en sus primeros lugares a Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar. Lo llamativo del caso es que no están publicadas únicamente las listas municipales, aunque si aparece oficializada la boleta de Diputados Provinciales.

El cierre al menos "desprolijo" que tuvo Fuerza Patria y los anuncios de posibles cambios de candidatos a último momento no hacen más que generar incertidumbre en los referentes locales, aunque descartan cualquier posibilidad de que la boleta no esté en el cuarto oscuro y preparan la campaña según lo anunciado.

Tampoco está publicada la anunciada nómina del Partido Libertario San Pedro, que postulaba a Fernando Altolaguirre. A nivel seccional, la propuesta de Política Obrera, que lidera el sampedrino Ademar Marabert, tampoco puede encontrarse aún.





Listas oficializadas

PARTIDO POLITICO: ESPACIO ABIERTO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION SOCIAL

CARGO: CONCEJAL TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 RASIO MAURO

2 GUEVARA AGUSTINA FERNANDA

3 GERINI ELIAS IGNACIO

4 ZUNINO SILVINA

5 PICASSO MARIO FERNANDO

6 PEREYRA NOELIA VANESA

7 LLARIN JUAN MIGUEL

8 OLIVETO FLORENCIA AILIN

9 DOMINGUEZ PEDRO LUIS

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 GUZMAN NATALIA SOLEDAD

2 ROBLES NESTOR JAVIER

3 PERAL VERONICA SHIRLEY

4 CORBALAN ELIAS DANIEL

5 BONVISSUTO ANA CLAUDIA

6 CASELLES MARCELO GABRIEL

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 PREZ PAOLA MABEL

2 AREVALO MAXIMILIANO

3 REYES ANGELA ELSA

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 GALARZA JORGE LUIS

2 RODRIGUEZ XIOMARA AYLEN

3 BECERRO TOMAS FRANCISCO





PARTIDO POLITICO: ALIANZA UNION LIBERAL

CARGO: CONCEJAL TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 MORALES DENISE TATIANA

2 FERNANDEZ OSVALDO DANIEL

3 OLMOS ANAHI

4 AMADO JOSE MARIA MANUEL

5 ALMIRON SANTA IRMA

6 RUIZ HELVIO EDUARDO

7 ROJAS FLAVIA YAEL

8 PARERA MIGUEL EDGARDO

9 PIEROTTI OLGA GRACIELA

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 CARRAZAN MARCELO HORACIO

2 ROMITTI MARCELA BETRIZ

3 CACEREZ EDGARDO DANIEL

4 CACEREZ HERMINIA OFELIA

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 AMADO AGUSTINA MARILU AYELEN

2 DE LOS SANTOS, MARCOS JESUS

3 GUTIERREZ YANINA SOLEDAD

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 ALVES LAUTARO LIONEL

2 VIERA NOELIA ANABELA

3 MARTINEZ ELIAS NICOLAS





PARTIDO POLITICO: ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

CARGO: CONCEJAL TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 GALAN MARIA FLORENCIA

2 MARROCCO FEDERICO SEBASTIAN

3 GROSSO YANINA AYELEN

4 SALAVERRY LAUTARO JUAN JESUS

5 ARPIA ROCIO ELENA

6 OBRADOR DOMINGUEZ, LUIS HORACIO

7 VERON CELESTE AYELEN

8 LOBOS OSCAR DARIO

9 VALENZUELA CLOTILDE RAMONA

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 CASCO MARIA LAURA

2 NIETO LEONARDO ARIEL

3 VILTE MARIA VERÓNICA





PARTIDO POLITICO: ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

CARGO: CONCEJAL TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 REY SERGIO ARIEL "ARIEL REY"

2 PANATTERI MELINA

3 GONZALEZ JOAQUIN FACUNDO ARGENTINO

4 REYNOSO MARIANA SOLEDAD

5 GARCIA DAMIAN ESTEBAN

6 TOSCANINI MARIA CELESTE

7 GOMEZ WALTER GUILLERMO

8 HAINEZ MARIA MARCELA

9 MASCARÓ LEONARDO MARTIN

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 BATALLA MARIA VERONICA

2 OJEDA JONATHAN EDUARDO

3 CABEZAS ANDRINA DAIANA

4 ALBANESE MARCELO RAUL

5 BENINCASA MARIA ESTELA

6 FERRARI ANDRES

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 ROTTENSCHWEILER MARIANELA JESICA

2 GEOGHEGAN FERNANDO JOSE

3 PARRA LEONOR NELIDA

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 BERTONI GUILLERMO JOSE

2 MACCHIA MARIA CECILIA

3 CORTI DANIEL ESTEBAN





PARTIDO POLITICO: ALIANZA POTENCIA

CARGO: CONCEJAL TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 GRONDONA MARÍA PÍA

2 JUAN BENNAZAR, FERNANDO

3 GONZALEZ SILVIA INES

4 LARRONDO GUILLERMO EDUARDO

5 SANTACHITA VANESA ALEJANDRA

6 GOMEZ DAMIAN HORACIO

7 VELAZQUEZ MARIA ELENA

8 MONZON MARIO

9 SABATÉ PATRICIA ALIDE

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 MONSALVO JONATHAN DANIEL

2 GONZALEZ MARIA EUGENIA

3 GODOY FRANCO NAHUEL

4 COSTA MARTA ESTELA

5 CHICHIZOLA FRANCO IGNACIO

6 RODRIGUEZ MARIANA BEATRIZ

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 PASCUAL SILVINA ELIZABETH

2 SPIES ENRIQUE DANIEL

3 PEREZ GEORGINA

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 AGUADO DIEGO OMAR

2 DIAZ VALERIA LUCRECIA

3 RODRIGUEZ LEONARDO GABRIEL





PARTIDO POLITICO: ALIANZA NUEVOS AIRES

CARGO: CONCEJAL TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 MOSQUERA NORBERTO ESTEBAN

2 SANTOS BELEN

3 BLAS PABLO HORACIO

4 PANTANETTI FLORENCIA SOLEDAD

5 CARBALLO WALTER FABIAN

6 OILHER MARISA LUJAN

7 IGLESIAS AGUSTIN

8 BENVENUTTO NATALIA GABRIELA

9 ANCE JAVIER RODRIGO

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 ARANDA LAURA ANDREA

2 BLANCO MOLINA, MATIAS NAHUEL

3 TIONI MAYRA LETICIA

4 QUIROGA PABLO MARTIN

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 LASERNA DELFINA

2 RUFACHE ROCHETTI, TOMAS

3 BASANTE PERLA SUSANA

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 CAO SEBASTIAN

2 FERNANDEZ MARISA BEATRIZ





PARTIDO POLITICO: ACUERDO CIUDADANO SAN PEDRO

CARGO: CONCEJAL TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 RIVAS MARTIN LEANDRO

2 STREMEL MARIA DEL ROSARIO

3 SCIARRA BRUNO

4 VELASCO MARIELA

5 AGUILAR GARTNER, ERICK LAURENCE

6 PRADO MABEL ALICIA

7 AMARILLO PEDRO FERNANDO

8 SABINI FABIANA SONIA

9 FONT CARLOS ALBERTO

CARGO: CONCEJAL SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 NAVARRO ROSAS, YOVANA CECILIA

2 CELIE JUAN GABRIEL

3 AEGINIO JORGELINA YAEL

4 OBRADOR NESTOR GABRIEL

5 LARRIGAU NADIA CAROLINA

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR

Orden Apellido y Nombres

1 NOAT GERMAN JOSE

2 MOSQUERA ELIANA SOLEDAD

3 ALBERICI OSCAR HORACIO

CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE

Orden Apellido y Nombres

1 ROMERO JULIETA MARINA

2 SANCHEZ CRISTIAN DANIEL

3 CABRERA MARIA LAURA



