La Fiesta Nacional de la Ensaimada será este fin de semana en el Paseo Público

Este martes se presentó oficialmente en la Casona de Turismo la 22° Fiesta Nacional de la Ensaimada, que se celebrará este fin de semana, del viernes 15 al domingo 17 de agosto, en el Paseo Público Municipal. El evento, de entrada libre y gratuita, contará con una variada propuesta de actividades para toda la familia.

Durante la conferencia de prensa, la Directora de Turismo, Victoria Villalba, y el Director de Cultura, David Kurlat, brindaron detalles sobre la organización del festival. La grilla incluirá espectáculos musicales y de danza, un patio gastronómico donde se podrá degustar la tradicional ensaimada, una feria de artesanos y emprendedores. Además, el sábado por la tarde se sumará una exhibición de autos clásicos y antiguos.

Para facilitar la participación de todos los vecinos, el municipio pondrá a disposición un servicio de transporte gratuito desde las delegaciones.

Además, en el marco de los festejos por el Día de las Infancias, se anunciaron actividades especiales de 14:00 a 17:00 en distintas localidades: el sábado en Pueblo Doyle y el domingo en Gobernador Castro, Río Tala y Vuelta de Obligado.