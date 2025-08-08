La Casa de la Cultura del SEC inaugura la muestra 'Otros Trabajos' de Mariano Ramis

La Casa de la Cultura SEC "Fabián Miranda" de San Pedro se prepara para inaugurar este sábado 9 de agosto a las 19:00 horas la muestra “Otros Trabajos”, del reconocido artista sampedrino Mariano Ramis. La exposición, con entrada libre y gratuita en Mitre 455, ofrecerá a la comunidad una propuesta artística de gran valor.

“Otros Trabajos” reúne una selección de obras creadas por Ramis entre 2005 y 2025, abarcando una diversidad de formatos que incluyen videos, láminas y fotogramas. Esta muestra busca revelar el profundo proceso creativo del artista a lo largo de dos décadas. Los videos, categorizados como piezas de videocreación, son una fusión de poesía, música, relato breve y experimentación plástica, mientras que fragmentos de videoinstalaciones se proyectarán como "cuadros en movimiento".

Un aspecto destacado de la exposición son las láminas, elaboradas mediante una técnica propia de transferencia de imágenes con tinta húmeda. Esta técnica singular genera un efecto visual que desdibuja la nitidez y resolución, provocando una oscilación entre la figuración y la abstracción.

En palabras del curador canadiense Jean Gagnon, las obras de Ramis son descritas como “haikus audiovisuales”. Gagnon resalta cómo, a través de elementos recurrentes y bucles temporales, el artista logra transfigurar la vida cotidiana, abriendo nuevas perspectivas para el espectador.

Sobre el artista: Mariano Ramis, nacido en San Pedro en 1979, es un destacado profesional con formación en Diseño de Imagen y Sonido y Magíster en Diseño Interactivo por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente, se desempeña como profesor y artista en residencia en la École des Arts Visuels et Médiatiques de la Université du Québec à Montréal. Su trayectoria internacional incluye invitaciones a universidades e instituciones de América y Europa, y sus obras han sido exhibidas en festivales, museos y galerías de renombre mundial.

La Casa de la Cultura SEC "Fabián Miranda" invita a vecinos y turistas a acercarse y disfrutar de esta propuesta cultural que enriquece la agenda artística de San Pedro.