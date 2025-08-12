La tenista Candela Vázquez avanzó a octavos de final en los Panamericanos Junior

 La tenista Candela Vázquez alcanzó los octavos de final de los Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay.  La sampedrina derrotó a la boliviana Dayanara Velasco por 6-2 y 6-3 en un partido disputado en las canchas del Akiura Resort de Luque.  Ahora, buscará un lugar entre las ocho mejores del certamen cuando enfrente a la mexicana Marianne Angel. 

La atleta sampedrina Candela Basaldúa clasificó a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

 


La atleta Candela Basaldúa, miembro de las Escuelas Municipales de Atletismo, logró la clasificación oficial a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) 2025, que se celebrarán en Rosario del 9 al 14 de septiembre.

Basaldúa competirá en la disciplina de 400 metros llanos, tras ubicarse entre las ocho mejores atletas del ranking argentino de mayores. La Municipalidad de San Pedro felicitó a la deportista por este importante logro, que suma un nuevo hito para el deporte de la ciudad.

El director de Deportes, Valentín Bravo, destacó el orgullo de que Candela sea una referente para la comunidad deportiva local. También resaltó el acompañamiento constante que, tanto el intendente Cecilio Salazar como su equipo de gobierno, brindan a los deportistas sampedrinos.

Los JADAR 2025 reunirán a representantes olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias argentinas en más de 50 disciplinas, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes del país. Por su parte, Candela expresó su alegría por la oportunidad de representar a San Pedro y aseguró que dará "lo mejor para dejar a la ciudad bien alto".