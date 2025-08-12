La atleta sampedrina Candela Basaldúa clasificó a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025

La atleta Candela Basaldúa, miembro de las Escuelas Municipales de Atletismo, logró la clasificación oficial a los, que se celebrarán en Rosario del 9 al 14 de septiembre.

Basaldúa competirá en la disciplina de 400 metros llanos, tras ubicarse entre las ocho mejores atletas del ranking argentino de mayores. La Municipalidad de San Pedro felicitó a la deportista por este importante logro, que suma un nuevo hito para el deporte de la ciudad.

El director de Deportes, Valentín Bravo, destacó el orgullo de que Candela sea una referente para la comunidad deportiva local. También resaltó el acompañamiento constante que, tanto el intendente Cecilio Salazar como su equipo de gobierno, brindan a los deportistas sampedrinos.

Los JADAR 2025 reunirán a representantes olímpicos y paralímpicos de las 24 provincias argentinas en más de 50 disciplinas, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes del país. Por su parte, Candela expresó su alegría por la oportunidad de representar a San Pedro y aseguró que dará "lo mejor para dejar a la ciudad bien alto".