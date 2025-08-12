Juicio por el crimen de Naiara: Decenas de testigos e informe clave del forense en la primera audiencia

Este martes se dio inicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás al juicio oral por el, la joven de 25 años hallada sin vida en un tambor en el riacho San Pedro en agosto de 2023. La primera jornada del debate, contó con una amplia lista de testigos y la presencia de la familia de la víctima.

Los principales acusados son Francisco Vlaeminck, expareja de la víctima, imputado por "homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género", y su actual pareja, Daiana Franco, acusada de "homicidio simple". El padre de la mujer, Mario Franco, también está siendo juzgado por "encubrimiento". La fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la UFI N°7 de San Pedro, representa a la parte acusadora mientras que el Dr. Adolfo Suárez Erdaire es el defensor.

Uno de los testimonios clave fue el del perito médico forense Gerardo Monacci, quien afirmó que Naiara agonizó varias horas antes de su muerte y que las múltiples puñaladas fueron provocadas por dos armas diferentes, manipuladas por dos personas diestras con distinta fuerza. Además, indicó que el cuerpo fue colocado en el tambor varios días después del deceso y no llevaba mucho tiempo en el agua.

Naiara Durán fue vista por última vez el 13 de agosto de 2023. Su cuerpo fue descubierto cuatro días después por un pescador en el riacho. Las investigaciones subsiguientes y las pericias realizadas en la casa que compartían Vlaeminck y Franco, ubicada en la calle Primera Junta y Bottaro, arrojaron indicios como rastros de sangre debajo de pintura reciente y la identificación del mantel con el que se envolvió el cuerpo.

Sin embargo, Erdaire sostuvo que las pruebas colectadas no son suficientes para acusar a sus defendidos: "No tenemos ADN, no hay pruebas confirmadas por laboratorio, las prendas de la víctima no se periciaron, no apareció la moto y el proceso está lleno de dudas porque las cámaras de seguridad no apuntan al lugar, por lo que Naiara pudo haber salido de la casa por otros caminos".

La segunda y última jornada de debate está prevista para este miércoles, donde se esperan más de veinte testimonios y se definirá la fecha de la sentencia. Los tres acusados permanecen con prisión preventiva.