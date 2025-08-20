Jubilados, familiares de niños con autismo y desempleados manifestaron en la plaza mientras el Congreso debatía los vetos

El colectivo de Jubilados Autoconvocados de San Pedro "Cachi Scipioni" volvió a reunirse, como cada miércoles, en plaza Belgrano.

En esta oportunidad estuvieron acompañados por familiares de niños con autismo y el nuevo espacio de desempleados y desocupados "La Javier Rivero".

Tras la consulta realizada la semana pasada a los candidatos locales sobre su postura ante el rechazo presidencial al aumento de haberes, durante los últimos días los autoconvocados lanzaron la consigna "Milei veta, nosotros votamos" para sufragar en contra de las listas que apoyan al gobierno nacional.

En paralelo con la asamblea en la plaza, en el Congreso Nacional se rechazó el veto sobre la emergencia en discapacidad, dejando en plena vigencia la norma votada. Sin embargo, persiste sobre el final de la tarde la incertidumbre con respecto a la posición que adoptarán los legisladores sobre el aumento a jubilados.



