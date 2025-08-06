Jubilados Autoconvocados pidieron definiciones a los candidatos sampedrinos sobre su situación

Los Jubilados y Jubiladas Autoconvocados de San Pedro realizaron hoy su 48º reunión en la Plaza Belgrano, continuando con las movilizaciones que iniciaron el 25 de septiembre de 2024. El encuentro tuvo como objetivo principal visibilizar la grave situación que atraviesa la comunidad de adultos mayores en el país.

Durante la jornada, los manifestantes dieron lectura a un documento en el que expresaron su preocupación por las políticas del gobierno nacional, al que acusan de "destruir el Estado desde adentro". Entre los puntos centrales del reclamo, se destacó la defensa de las jubilaciones, los medicamentos, la atención a niños del Hospital Garrahan y los derechos de las personas con discapacidad.

El documento hizo hincapié en el reciente veto presidencial al aumento de las jubilaciones, el bono, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, medidas que, según los autoconvocados, han sido aplaudidas por la Sociedad Rural y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se denunció que la devaluación y los constantes aumentos de tarifas de servicios públicos están provocando una disminución del poder adquisitivo de las jubilaciones.

Los jubilados también cuestionaron la represión a manifestantes y la declaración de la Justicia Social como una "aberración". Finalmente, hicieron un llamado a los candidatos sampedrinos a pronunciarse sobre estos temas antes de las próximas elecciones, reafirmando su compromiso con la democracia y la patria.





Este es el texto completo:

48º Reunión de Jubilado/as Autoconvocados Unidos

Frente Milei, el FMI, la Represion y la Pobreza Planificada





Los Jubilados y jubiladas, nos hemos venido reuniendo todos los miércoles desde el 25 de septiembre del 2024, en esta y otras plazas de San Pedro, con el objetivo de llamar la atención a nuestro pueblo en general, acerca de las graves circunstancias por la que atraviesa la comunidad de adultos mayores.

A lo largo de estos 48 Miércoles de Lucha nos hemos manifestado en defensa de las jubilaciones, de los medicamentos, de los niños del Garraham, de los discapacitados y de todos los sumergidos y reprimidos por el despiadado gobierno de Milei que ha manifestado claramente que es El Topo que vino a destruir al Estado desde adentro.

Justamente al Estado democrático establecido en nuestra Constitución para que ejerza la función de cuidado y protección de los derechos todos los que habitamos el suelo argentino.

Dentro de esa linea de acción de gobierno, se han restringido las libertades democráticas por decreto y se ha declarado a la Justicia Social como una aberración.

Hace unos días el presidente Milei en un nuevo gesto de crueldad Vetó el Aumento de las Jubilaciones, el Aumento del Bono, la Moratoria Previsional y la Emergencia en Discapacidad.

La Sociedad Rural aplaudió dichas medidas.

El FMI aplaudió también y otorgo un nuevo préstamo de 2000 millones de dolares para profundizar la fuga de divisas, el endeudamiento y la sumisión de nuestra Patria.

Es más, el FMI comunico que la Argentina será unos de los 2 países que más crecerá en el año 2025. No sabemos en que se basó para decir eso.

Seguro que no en nuestros ingresos.

No hay ningún merito en la acción de este Gobierno.

La Inflación que dicen haber bajado es la misma que produjeron con la devaluación que hicieron en cuanto asumieron y de la cual aun no nos podemos recuperar.

Una nueva devaluacion de esta semana está provocando un nuevo aumento de precios y consecuentemente la disminución del poder adquisitivo de nuestras jubilaciones.

Hubo aumentos de luz, de gas, de cable, de Internet, de todo, pero a las Empresas privatizadas les parece poco, por eso hay cortes de luz en Capital y Gran Buenos Aires.

Nadie reprime a esas Empresas, al contrario les dan nuevos aumentos.

Esta muy claro quienes se benefician y quienes perdemos con este Gobierno.

Ayer reprimieron a los Discapacitados y sus familias que fueron a la Plaza del Congreso a manifestarse.

Hoy seguramente en este mismo momento, estarán reprimiendo a los Jubilados como cada miércoles también en el Congreso.

Que opinan nuestro Candidatos Sampedrinos respecto de todos estos temas?

Apoyan el Veto a las Jubilaciones?

Apoyan la represión de cada miércoles a nuestros Jubilados y Jubiladas?

Creen que la Justicia Social es una aberracion?

Vienen como Topos a destruir el Estado desde adentro???

Tanto si están en contra como si apoyan quisiéramos escucharlo en sus propias palabras ante de emitir nuestro Voto en las próximas elecciones.





Viva la Democracia!!!

Viva la Patria!!!

La Patria No Se Vende !!!

Viva la Lucha de Los Jubilados y jubiladas !!!





Jubilados Autoconvocados - Cachi Scipioni

6 de Agosto de 2025







