Caso Naiara Durán: la fiscalía pidió prisión perpetua para Francisco Vlaeminck por femicidio y 20 años para Daiana Franco

La Dra. María del Valle Viviani solicitó hoy la pena de prisión perpetua para Francisco Vlaeminck , acusado del femicidio de Naiara Durán, en el marco de la segunda jornada del juicio oral por el crimen que conmocionó a la comunidad local. Para los otros dos imputados, Daiana Franco y su padre Mario Franco , la fiscalía pidió 20 y 6 años de cárcel, respectivamente. El pedido de penas fue realizado por la parte acusadora en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás, tras la culminación de los alegatos. La sentencia para los tres imputados se dará a conocer el próximo miércoles 20 de agosto a las 12 horas, a través de una audiencia virtual.

Jubilados Autoconvocados consultaron a los candidatos si están a favor o en contra del veto al aumento de haberes (Video)


Los Jubilados Autoconvocados de San Pedro volvieron a reunirse este miércoles en la plaza Belgrano para reclamar por sus derechos y repudiar el veto del Presidente Javier Milei a las leyes aprobadas por el Congreso Nacional. 

 

 Durante el encuentro se dieron a conocer las respuestas que brindaron quienes encabezan las listas de candidatos a Concejales y Diputados Provinciales para las elecciones del 7 de Septiembre, a la hora de ser consultados sobre su apoyo o rechazo al veto sobre el aumento de haberes y recomposición del bono. 

 

 De acuerdo a lo expresado durante la asamblea, en los próximos días reiniciarán el reparto de volantes en distintos puntos de la ciudad para explicarles a los vecinos la situación que atraviesan y rechazar las políticas del gobierno nacional. Al mismo tiempo, adelantaron que el 3 de septiembre se realizará el Festival de la Resistencia 2, bajo el lema "No a Milei" con la participación de artistas locales.