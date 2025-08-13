Jubilados Autoconvocados consultaron a los candidatos si están a favor o en contra del veto al aumento de haberes (Video)

Los Jubilados Autoconvocados de San Pedro volvieron a reunirse este miércoles en la plaza Belgrano para reclamar por sus derechos y repudiar el veto del Presidente Javier Milei a las leyes aprobadas por el Congreso Nacional.

Durante el encuentro se dieron a conocer las respuestas que brindaron quienes encabezan las listas de candidatos a Concejales y Diputados Provinciales para las elecciones del 7 de Septiembre, a la hora de ser consultados sobre su apoyo o rechazo al veto sobre el aumento de haberes y recomposición del bono.

De acuerdo a lo expresado durante la asamblea, en los próximos días reiniciarán el reparto de volantes en distintos puntos de la ciudad para explicarles a los vecinos la situación que atraviesan y rechazar las políticas del gobierno nacional. Al mismo tiempo, adelantaron que el 3 de septiembre se realizará el Festival de la Resistencia 2, bajo el lema "No a Milei" con la participación de artistas locales.