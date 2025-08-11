Joven aprehendido por agredir a su madre y provocar disturbios

Este miércoles 13 de agosto, el Estadio Municipal de San Pedro será la sede de la instancia regional del programa provincial Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO). El evento, que se desarrollará de 10 a 16 hs, convocará a estudiantes de 6° año del nivel primario de la Región Educativa N° 12. Los juegos, impulsados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, son organizados en articulación con la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Pedro. El objetivo principal del programa es promover la inclusión, la participación y valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia.
Un joven de 20 años fue aprehendido ayer por personal policial en la calle B. Sampedrinas al 2000, en la ciudad de San Pedro. El masculino se encontraba en estado de ebriedad, ocasionando disturbios y alterando el orden público frente a su domicilio.
Según el reporte policial, el joven habría agredido a su madre, una mujer de 39 años. La mujer fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, pero no mostró interés en radicar una denuncia.
En el caso interviene el Juzgado de Faltas local.
