Joven aprehendido por agredir a su madre y provocar disturbios





Un joven de 20 años fue aprehendido ayer por personal policial en la calle B. Sampedrinas al 2000, en la ciudad de San Pedro. El masculino se encontraba en estado de ebriedad, ocasionando disturbios y alterando el orden público frente a su domicilio. Un joven de 20 años fue aprehendido ayer por personal policial en la calle B. Sampedrinas al 2000, en la ciudad de San Pedro. El masculino se encontraba en estado de ebriedad, ocasionando disturbios y alterando el orden público frente a su domicilio.

Según el reporte policial, el joven habría agredido a su madre, una mujer de 39 años. La mujer fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, pero no mostró interés en radicar una denuncia.

En el caso interviene el Juzgado de Faltas local.