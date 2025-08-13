Jornada de juegos intergeneracionales en la Dirección de Adultos Mayores

En la sede de la Dirección de Adultos Mayores se llevó a cabo una jornada de, una iniciativa que busca integrar a personas mayores con otros grupos de la comunidad a través de actividades lúdicas con un objetivo pedagógico.

La propuesta, que contó con la participación del secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes, se centró en la creación de un espacio para el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo.

Organizada en conjunto con el área de Educación Física, la jornada tuvo como meta principal fortalecer los lazos en la comunidad, fomentar el compañerismo y revalorizar la trayectoria de vida de los adultos mayores, promoviendo el diálogo y la integración entre diferentes generaciones.



