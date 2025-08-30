Jornada de castración gratuita en Vuelta de Obligado

El Departamento Canino de la Secretaría de Salud, anunció que el próximo miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo una nueva jornada de castración gratuita para perros y gatos en la localidad de Vuelta de Obligado.

Esta iniciativa se enmarca en las campañas de control poblacional y tenencia responsable de mascotas que impulsa el municipio, con el objetivo de ofrecer a los vecinos un servicio esencial para el bienestar animal.

El servicio está destinado a los residentes de Vuelta de Obligado que deseen castrar a sus animales de compañía. Para acceder a la jornada, es requisito indispensable que los interesados se inscriban con anticipación en la Subdelegación Municipal, donde se les proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento.



