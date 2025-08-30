Jornada de castración gratuita en Vuelta de Obligado

La Policía de San Pedro detuvo a un hombre acusado de robar cítricos y recuperó una bicicleta que había sido sustraída dos días antes, en una serie de operativos realizados durante la última jornada. El primer hecho ocurrió en horas de la noche, cuando efectivos policiales interceptaron a un hombre de 37 años que circulaba en una motocicleta Guerrero Trip 110cc por la intersección de Crucero General Belgrano y Ruta 1001. El sujeto transportaba tres bolsas de cítricos, pero no pudo justificar su procedencia. Por esta razón, fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Fiscalía local.
El Departamento Canino de la Secretaría de Salud, anunció que el próximo miércoles 3 de septiembre se llevará a cabo una nueva jornada de castración gratuita para perros y gatos en la localidad de Vuelta de Obligado.
Esta iniciativa se enmarca en las campañas de control poblacional y tenencia responsable de mascotas que impulsa el municipio, con el objetivo de ofrecer a los vecinos un servicio esencial para el bienestar animal.
El servicio está destinado a los residentes de Vuelta de Obligado que deseen castrar a sus animales de compañía. Para acceder a la jornada, es requisito indispensable que los interesados se inscriban con anticipación en la Subdelegación Municipal, donde se les proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento.
