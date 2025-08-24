Investigan presunta usurpación de terreno en Vuelta de Obligado

Dos adultos y tres menores de edad fueron encontrados en un terreno baldío en Vuelta de Obligado, en un presunto caso de usurpación. La denuncia fue realizada por el secretario de Seguridad de San Pedro, Eduardo Álvarez.

El personal del Destacamento de Gobernador Castro acudió al lugar, ubicado en la intersección de las calles 11 y 23, tras ser alertado por las autoridades municipales. Al llegar, encontraron a dos personas adultas y tres menores en el predio, que se encontraban con palos en la mano.

Según informaron las personas en el lugar, tenían un permiso por parte del delegado municipal, Hugo Borda, para tomar posesión del terreno. Sin embargo, no presentaron ninguna documentación que acreditara dicha autorización ni la titularidad del predio.

Tanto el delegado Borda como el secretario de Seguridad Álvarez negaron rotundamente haber otorgado cualquier tipo de permiso. Por este motivo, se iniciaron actuaciones de oficio con intervención de la Fiscalía de San Pedro.