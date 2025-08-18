Horacio Azzoni será candidato a Diputado Nacional por Unión Federal en las elecciones de octubre

Con la llegada del buque Palau , de bandera de Liberia , el puerto de San Pedro reactivó su actividad este lunes. La embarcación, que llegó procedente de España , tiene como objetivo cargar aproximadamente 31.000 toneladas de soja con destino a Rusia . El Palau, de 176,82 metros de eslora, atracó en el muelle del Elevador , en donde operará por intermedio de la empresa Grobocopatel Hermanos.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La presentación de las listas para las elecciones nacionales del 26 de octubre dejó como principal novedad para San Pedro la inclusión del presidente del Partido Justicialista, Horacio Azzoni, como candidato a Diputado Nacional del frente Unión Federal.
Azzoni se ubica en el 15º lugar de una nómina que encabeza Fernando Gray (intendente de Esteban Echeverría y ex titular del PJ bonaerense), seguido por María Laura Guazzaroni (presidenta del HCD de Escobar e integrante del espacio de Ariel Sujarchuk).
Unión Federal fue el frente que contuvo a dirigentes de espacios enojados con el armado del peronismo para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El caso de Azzoni, que además es titular de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), resume esa situación.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones