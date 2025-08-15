HECHOS inaugura su local partidario este sábado

El candidato a concejal por la lista Hechos en San Pedro, Mauro Rasio, encabezará este sábado a las 11 la inauguración del local partidario de la fuerza, ubicado en la calle Pellegrini 513. El acto contará con la presencia del candidato a diputado provincial, Manuel Passaglia.

​Rasio invitó a los vecinos a acercarse al nuevo espacio para conocer a la lista completa de candidatos y escuchar sus propuestas de cara a las próximas elecciones. En diálogo con un medio local, el candidato destacó la conformación de un "equipo muy bueno", integrado en gran parte por jóvenes con una visión de futuro.

​"Es realmente el semillero que hace falta", aseguró Rasio, quien elogió las "propuestas realmente interesantes" que surgen de este grupo de trabajo.

​El candidato se refirió a algunas de las problemáticas que su espacio buscará abordar. Mencionó la "deuda muy grande" con los vecinos de Río Tala afectados por las inundaciones y la necesidad de mejorar la infraestructura en áreas como la Salud, donde, según Rasio, el personal enfrenta serias dificultades para satisfacer la demanda.

​Rasio enfatizó que el objetivo de su lista es "mejorarle la vida a cada ciudadano" a través de la presencia y la acción real. Al respecto, citó a Manuel Passaglia, destacando que "hay formas para resolver las necesidades de los vecinos".

​A modo de ejemplo, el candidato sanpedrino señaló a la vecina ciudad de San Nicolás. "A veces se nos critica que la usemos de ejemplo, pero ellos lograron hacer lo que acá todavía no se pudo. Es por esa línea en la que vamos, es el camino", finalizó.