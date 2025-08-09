Hallan una motocicleta robada oculta entre pastizales



Una motocicleta con pedido de secuestro activo fue encontrada oculta entre los pastizales del Paseo Público N° 2 en San Pedro. El hallazgo se produjo en la mañana de ayer, cuando personal policial realizaba una recorrida de rutina en la calle España al 800.





Se trata de una motocicleta marca Suzuki, modelo AX100 de color negro, que se encontraba sin propietario al momento del descubrimiento. Los efectivos policiales consultaron los datos del vehículo y verificaron que tenía un "pedido de secuestro activo" con fecha de alta del 7 de agosto de 2025.

La fiscalía interviniente, la UFI N° 7 de San Pedro, dispuso el secuestro del rodado y ordenó las diligencias de rigor correspondientes.