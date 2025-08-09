Hallan una motocicleta robada oculta entre pastizales

Un grupo del personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás se desplegó en la tarde de ayer en la jurisdicción de Río Tala para llevar a cabo un "Operativo de saturación barrial". Según informaron fuentes policiales, el operativo tiene como objetivo principal la prevención de delitos y faltas en general, mediante patrullajes dinámicos y la instalación de puntos de control estáticos en distintos puntos de la localidad. La presencia de la UTOI busca reforzar la seguridad en la zona y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. El destacamento de Río Tala está a cargo de coordinar las acciones en el lugar.
Se trata de una motocicleta marca Suzuki, modelo AX100 de color negro, que se encontraba sin propietario al momento del descubrimiento. Los efectivos policiales consultaron los datos del vehículo y verificaron que tenía un "pedido de secuestro activo" con fecha de alta del 7 de agosto de 2025.
La fiscalía interviniente, la UFI N° 7 de San Pedro, dispuso el secuestro del rodado y ordenó las diligencias de rigor correspondientes.
