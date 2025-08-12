Hallan un fósil de cánido de gran tamaño que habitó San Pedro hace 200.000 años

El equipo deldescubrió un canino o "colmillo" fosilizado de un cánido de gran tamaño, en lo que representa el segundo hallazgo de este tipo en 25 años. El hallazgo ocurrió durante una excavación de rutina en, y sugiere la presencia de un perro prehistórico en la zona hace aproximadamente 200.000 años.

La pieza dental fue recuperada por integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles y, aunque la escasez del material impide la identificación del género, confirma la existencia de una especie de cánido de gran tamaño en el norte bonaerense en aquel período.





Desde el museo, los especialistas explicaron que los restos de estos animales son muy escasos. El descubrimiento más relevante, hasta el momento, había sido en octubre del año 2000, cuando se encontró uno de los dos únicos esqueletos completos de un perro extinto del género, que actualmente se exhibe en el museo.

Para la evaluación del colmillo, el equipo del Museo Paleontológico contó con la colaboración del especialista en carnívoros fósiles, Dr. Francisco Prevosti, profesor de la Universidad Nacional de La Rioja e investigador principal del CONICET.