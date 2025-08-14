Fútbol: San Pedro campeón regional de la Copa País

​Con una actuación sólida y contundente, el equipo sampedrino selló su victoria en el partido de vuelta, disputado en la cancha de 9 de Julio. El encuentro finalizó 1 a 0 a favor de San Pedro, con un gol de Gastón García.

​Este triunfo se suma a la victoria por 2 a 0 obtenida en el partido de ida, lo que elevó el marcador global a un contundente 3 a 0. Con este resultado, el equipo dirigido por Andrés Franzoia no solo se quedó con el título regional, sino que también aseguró su lugar en la siguiente fase del torneo, donde se enfrentará a las mejores selecciones del país.





Foto El Clásico Deportes

En una jornada que quedará grabada en la memoria del fútbol local, la selección de San Pedro se consagró campeona de la Región Buenos Aires Norte de la Copa País al derrotar a Chacabuco en la final.