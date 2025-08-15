Fuerza Patria presentó su lista y lanzó oficialmente su campaña (Videos)

El oficialismo local presentó la lista de candidatos a concejales y consejeros escolares de Fuerza Patria con un acto en el Centro Cosmopolita, siguiendo la tradición de los lanzamientos de campaña encabezados por el Intendente Cecilio Salazar.

Con la participación de referentes de los distintos espacios representados en la nómina y a pesar del intenso frío, el paso de los minutos hizo que los discursos fueran tornándose cada vez más duros y apuntaran contra los dirigentes de otros espacios.

Fue el propio Salazar el encargado de presentar, uno por uno, a todos los integrantes de la lista. El primero de los discursos estuvo a cargo de Ivana Rodríguez, quien reivindicó la educación pública y la gestión realizada hasta el momento por los consejeros de su espacio.





El tercer candidato a concejal y actual Secretario de Gobierno, Martín Baraybar, cargó contra la "hipocresía" de quienes en 2023 apoyaron a Javier Milei y hoy buscan desentenderse de sus políticas a la hora de presentarse ante los votantes.

También Candelaria Cuscuela, segunda en la lista, habló sobre la gestión de cada funcionario municipal para llegar a los distintos sectores de la comunidad.

Por su parte, Valentín Bravo, primer candidato, destacó el vínculo con los barrios y las localidades a través de las Escuelas Municipales de Deportes, Animate Vos Valés y el trabajo con los clubes. Además, se emocionó al mencionar la importancia de su familia y la militancia de su padre.





El cierre estuvo a cargo del propio Salazar, quien destacó la importancia de los trabajos en marcha por parte del gobierno provincial (como la Ruta 1001 y el acceso a Santa Lucía) a pesar de la decisión de la Nación de suspender la obra pública. El último trago del extenso mensaje fue para responder con dureza las críticas formuladas en las últimas horas por el candidato de La Libertad Avanza, Ariel Rey, el armador del espacio Luis Silva y el candidato a Diputado Provincial de Hechos, Manuel Passaglia (ver nota aparte).



