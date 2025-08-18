Francisco Gómez y Delfina Kuttel con un excelente desempeño en los Panamericanos Junior

Los regatistas Francisco Gómez y Delfina Kuttel cumplieron con un excelente desempeño en los Juegos Panamericanos Junior.

Los representantes del Club Náutico San Pedro, entrenados por Nicolás Schargorodsky, compitieron durante tres días frente a las playas de San José y Agua Vista, en la ciudad Encarnación, Paraguay.

Francisco Gómez quedó décimo en la categoría ILCA 7, con 50 puntos totales y una muy buena tarea en la segunda regata, en la que finalizó entre los cinco primeros.

Por su parte, Delfina Kuttel sumó 18 puntos para un séptimo puesto general, Con parciales sólidos que incluyeron dos cuartos lugares y un tercero.

La otra representante sampedrina, la tenista Candela Vázquez, sumó una medalla de oro en dobles y un bronce en singles.



