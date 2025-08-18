Francisco Gómez y Delfina Kuttel con un excelente desempeño en los Panamericanos Junior

La tenista sampedrina Candela Vázquez fue recibida en el Estadio Municipal por autoridades de la Municipalidad de San Pedro, tras su exitosa participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde obtuvo una medalla de oro y una de bronce. El encuentro, organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, contó con la presencia del secretario del área, Mariano Arnal , y el director de Deportes, Valentín Bravo . Ambos compartieron un momento con la joven atleta para felicitarla por sus logros, que "llevan bien alto el nombre de San Pedro", según expresó la comuna en un comunicado. Destacada participación en Asunción Vázquez, de 17 años, se alzó con la medalla de oro en la categoría de dobles femenino , junto a su compañera Sol Larraya. La dupla se impuso en la final a las mexicanas Estrada y Angel en un ajustado partido que finalizó 0-6, 6-2 y 10-6. Además, la tenista sumó una medalla de bronce en el single femenino al vencer en el ...
Los regatistas Francisco Gómez y Delfina Kuttel cumplieron con un excelente desempeño en los Juegos Panamericanos Junior.
Los representantes del Club Náutico San Pedro, entrenados por Nicolás Schargorodsky, compitieron durante tres días frente a las playas de San José y Agua Vista, en la ciudad Encarnación, Paraguay.
Francisco Gómez quedó décimo en la categoría ILCA 7, con 50 puntos totales y una muy buena tarea en la segunda regata, en la que finalizó entre los cinco primeros.
Por su parte, Delfina Kuttel sumó 18 puntos para un séptimo puesto general, Con parciales sólidos que incluyeron dos cuartos lugares y un tercero.
La otra representante sampedrina, la tenista Candela Vázquez, sumó una medalla de oro en dobles y un bronce en singles.
