Fiesta de la Ensaimada: La Agrupación Mallorca acusa al Municipio de uso indebido de la marca

La, entidad organizadora histórica de la, emitió un comunicado de prensa en el que cuestiona al Municipio local por anunciar la realización de una festividad similar sin su autorización. La Agrupación acusa al gobierno municipal de querer utilizar una marca registrada que le pertenece, tras rechazar la propuesta de organizar el evento con solo ocho días de anticipación.

El conflicto surgió luego de que el Municipio de San Pedro convocara a una conferencia de prensa para anunciar la 22° Fiesta Nacional de la Ensaimada. Según la Agrupación, el evento que se pretende organizar no es el mismo que se ha realizado históricamente, ya que la marca "Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina" es de su titularidad exclusiva y está registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) hasta 2033.

En el comunicado, la entidad mallorquina informó que no autoriza a "ningún tercero, lo cual incluye al Municipio, a llevar a cabo un evento con dicha marca comercial o marca similar". Además, explicó que su decisión de no organizar la fiesta este año se debió a que "no estaban, y tampoco están, dadas las condiciones para acordar la realización de una FIESTA NACIONAL con 8 (ocho) días de anticipación", ya que atenta contra "la calidad, el prestigio y la trayectoria" de un evento que ha mantenido por más de 20 años.

La Agrupación también manifestó que consultó a las cinco casas pasteleras que históricamente participan del evento y ninguna confirmó su presencia en la festividad anunciada por el Municipio. Ante esta situación, desconocen "el producto que sería comercializado y sus respectivos estándares".

La entidad exhortó al gobierno local a "recapacitar en su decisión unilateral" y, si desea avanzar con un evento, a que lo haga bajo otra denominación que no sea idéntica ni similar a su marca, y con una propuesta gastronómica que no se identifique con la cultura mallorquina. La Agrupación concluyó su comunicado advirtiendo que, si bien confían en la buena fe de las partes, sería "lamentable avanzar a otras instancias legales".