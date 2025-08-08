Fernando Altolaguirre sufrió un traumatismo de cráneo al caer de un techo y está internado

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró hoy la alerta fitosanitaria en los partidos bonaerenses de San Pedro y Baradero, tras la detección de la chicharrita de los cítricos (Diaphorina citri kuwayama) , un insecto vector de la devastadora enfermedad HLB (Huanglongbing). La medida, establecida por la Resolución Senasa 593/2025, fue publicada en el Boletín Oficial y estará vigente hasta el 31 de julio de 2026. Esta disposición implica la denuncia obligatoria de cualquier hallazgo del insecto en cualquiera de sus estadios (huevo, ninfa o adulto). Además, se intensificarán las acciones de vigilancia, control y prevención en la región. Es importante destacar que esta detección no significa la pérdida del estatus de área libre de HLB y Diaphorina citri para ambos partidos, sino que busca fortalecer las tareas preventivas para evitar el establecimiento y la dispersión del vector.
El dirigente Fernando Altolaguirre, quien encabeza la lista del Partido Libertario presentada para las elecciones del 7 de Septiembre, sufrió un accidente laboral y se encuentra internado.
Su esposa, Marcela Izaguirre, confirmó a Noticias San Pedro que Altolaguirre cayó de un techo cuando estaba trabajando. Como consecuencia de la caída, sufrió un traumatismo de cráneo en la región fronto temporal izquierda.
El dirigente permanece en el Hospital Privado SADIV, luego de recibir asistencia inicialmente en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" y Sanatorio COOPSER. Los estudios indicaron que no presenta fractura de cráneo ni consecuencias neurológicas, aunque el golpe le produjo un hematoma y los médicos debieron realizar una sutura para cerrar la herida.
Mientras está internado, se encuentra en observación para seguir su evolución.
