Fernando Altolaguirre sufrió un traumatismo de cráneo al caer de un techo y está internado

El dirigente Fernando Altolaguirre, quien encabeza la lista del Partido Libertario presentada para las elecciones del 7 de Septiembre, sufrió un accidente laboral y se encuentra internado.

Su esposa, Marcela Izaguirre, confirmó a Noticias San Pedro que Altolaguirre cayó de un techo cuando estaba trabajando. Como consecuencia de la caída, sufrió un traumatismo de cráneo en la región fronto temporal izquierda.

El dirigente permanece en el Hospital Privado SADIV, luego de recibir asistencia inicialmente en el Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa" y Sanatorio COOPSER. Los estudios indicaron que no presenta fractura de cráneo ni consecuencias neurológicas, aunque el golpe le produjo un hematoma y los médicos debieron realizar una sutura para cerrar la herida.

Mientras está internado, se encuentra en observación para seguir su evolución.








