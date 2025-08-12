Unidad móvil de salud sexual atenderá en San Pedro y colocará implantes subdérmicos

La Secretaría de Salud,  en colaboración con Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, invita a la comunidad a participar de una jornada de atención gratuita y abierta que se realizará el próximo lunes. La actividad tendrá lugar el lunes 18 de agosto a las 10:30 horas en el Playón Deportivo Depietri, ubicado en San Martín 2800. Allí estará dispuesta la Unidad Sanitaria Móvil de Salud Sexual.

Exhibición de autos clásicos en el Paseo Público

 


En el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias, la Municipalidad de San Pedro y el Club de Autos Clásicos y Antiguos de la ciudad, acordaron la realización de una exhibición especial de vehículos para el próximo fin de semana.

La iniciativa surgió de un encuentro entre el Intendente Cecilio Salazar e integrantes del club, entre ellos Juan Benseni, Miguel Ginart, Carlos Manin, y Jorge y Federico Morresi. Durante la reunión, se coordinaron los detalles para la exposición que busca ofrecer una actividad diferente para toda la familia.

La exhibición se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, de 14:00 a 17:30 horas. Durante ese lapso, los asistentes podrán disfrutar de una colección de modelos históricos y únicos que forman parte del patrimonio automotor local, reviviendo la historia del automóvil en un ambiente festivo para los más chicos.