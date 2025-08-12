Exhibición de autos clásicos en el Paseo Público

En el marco de las celebraciones por el Día de las Infancias, la Municipalidad de San Pedro y el Club de Autos Clásicos y Antiguos de la ciudad, acordaron la realización de una exhibición especial de vehículos para el próximo fin de semana.

La iniciativa surgió de un encuentro entre el Intendente Cecilio Salazar e integrantes del club, entre ellos Juan Benseni, Miguel Ginart, Carlos Manin, y Jorge y Federico Morresi. Durante la reunión, se coordinaron los detalles para la exposición que busca ofrecer una actividad diferente para toda la familia.

La exhibición se llevará a cabo el sábado 16 de agosto, de 14:00 a 17:30 horas. Durante ese lapso, los asistentes podrán disfrutar de una colección de modelos históricos y únicos que forman parte del patrimonio automotor local, reviviendo la historia del automóvil en un ambiente festivo para los más chicos.