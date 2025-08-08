Un árbol cayó sobre una línea de alta tensión tras una poda particular y provocó cortes de energía en la ciudad

  La Cooperativa de Servicios Eléctricos, Públicos y Sociales (COOPSER) informó que el amplio corte de servicio eléctrico en la localidad fue provocado por la caída de un árbol sobre una línea de alta tensión. El incidente, que dejó sin suministro a varias zonas, se debió a una poda realizada por particulares sin las precauciones necesarias. Según el comunicado de la empresa, la caída del árbol sobre la línea causó la salida de servicio del Alimentador 4 y de varias subestaciones adyacentes, generando una interrupción de amplias proporciones en el suministro eléctrico.

Estudiantes de la Escuela Normal participan del programa Futuro Memoria con el audiovisual "Recordar para no repetir"


 Estudiantes de la EES N°4 Fray Cayetano José Rodríguez de San Pedro están participando en el programa provincial Futuro Memoria, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, con un proyecto llamado "Recordar para no repetir". La iniciativa, desarrollada por alumnos de 5° año 3° división con orientación en Ciencias Sociales, busca concientizar sobre la última dictadura militar a través de una producción audiovisual.

El proyecto, enmarcado en la materia de Comunicación, Cultura y Sociedad que lleva adelante la profesora Trinidad Rivero, se planteó como un trabajo colectivo y de reflexión. Los alumnos realizaron un recorrido histórico que abarcó desde el golpe de 1976 hasta el retorno de la democracia en 1983, investigando también a los artistas que fueron censurados, prohibidos y exiliados durante ese período.

A partir de esa investigación, los estudiantes elaboraron un guion para un cortometraje. Según los responsables del proyecto, la idea inicial surgió de una situación cotidiana que vivían, como la elección del buzo de egresados, lo que luego los llevó a reflexionar sobre la importancia de la democracia y la libertad de expresión. La producción incluye una escena frente a las placas de la escuela que homenajean a tres exalumnos desaparecidos.

La pieza final es un video de TikTok que ahora está participando en una votación dentro de la misma plataforma. Los estudiantes invitan a la comunidad a colaborar con su propuesta, pidiendo que ingresen a la cuenta de TikTok ees.4san.pedro y voten con un "me gusta" para apoyar su trabajo. Los alumnos señalaron que el proceso de creación les permitió revalorizar la democracia y la memoria histórica.