Oficializarizaron los viáticos para las autoridades de mesa y delegados en las elecciones nacionales y provinciales

  El Gobierno nacional oficializó los montos que recibirán las autoridades de mesa y otros roles clave en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre .  La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 347/2025, busca estimular la participación y mejorar el desarrollo de los comicios.

Encuentran un auto robado abandonado en un descampado

 


Un hombre de 38 años fue víctima de un robo a mano armada en la madrugada de este miércoles, cuando dos individuos lo interceptaron en la calle Maino al 1900 y le sustrajeron su automóvil Peugeot 208 de color blanco. El vehículo fue recuperado poco después, sin ocupantes, en un descampado del barrio La Tosquera, gracias a un operativo cerrojo montado por la policía.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre el robo. La víctima, que se encontraba en la entrada de su casa, fue abordada por dos hombres que salieron de una obra en construcción lindante y lo intimidaron con un arma de fuego para llevarse el coche.

Tras el rápido accionar de la fuerza de seguridad y el despliegue del operativo, el automóvil fue hallado abandonado en la calle Laprida, en una zona descampada del mencionado barrio. En el caso interviene la fiscalía local.