Encuentran un auto robado abandonado en un descampado

Un hombre de 38 años fue víctima de un robo a mano armada en la madrugada de este miércoles, cuando dos individuos lo interceptaron en la calle Maino al 1900 y le sustrajeron su automóvil Peugeot 208 de color blanco. El vehículo fue recuperado poco después, sin ocupantes, en un descampado del barrio La Tosquera, gracias a un operativo cerrojo montado por la policía.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre el robo. La víctima, que se encontraba en la entrada de su casa, fue abordada por dos hombres que salieron de una obra en construcción lindante y lo intimidaron con un arma de fuego para llevarse el coche.

Tras el rápido accionar de la fuerza de seguridad y el despliegue del operativo, el automóvil fue hallado abandonado en la calle Laprida, en una zona descampada del mencionado barrio. En el caso interviene la fiscalía local.