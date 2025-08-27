Encuentran un auto robado abandonado en un descampado

Oficializarizaron los viáticos para las autoridades de mesa y delegados en las elecciones nacionales y provinciales
Oficializarizaron los viáticos para las autoridades de mesa y delegados en las elecciones nacionales y provinciales
El Gobierno nacional oficializó los montos que recibirán las autoridades de mesa y otros roles clave en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre . La medida, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 347/2025, busca estimular la participación y mejorar el desarrollo de los comicios.