Encontraron en Baradero un automóvil robado en San Pedro

Una mujer de 21 años resultó gravemente herida tras colisionar con un automóvil en la mañana de ayer en la intersección de las calles Alvarado y Belgrano de esta localidad. Según informaron fuentes policiales, la víctima, que circulaba en una motocicleta de 110 cc, sufrió la fractura de una pierna y múltiples golpes en el cuerpo. El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 horas, cuando por causas que aún se investigan, un automóvil conducido por un hombre de 36 años impactó contra la motocicleta. Tras el llamado a la línea de emergencias 911, personal de la Comisaría local se trasladó al lugar del accidente. La joven fue asistida de inmediato por personal médico y trasladada al hospital local, donde permanece internada con pronóstico reservado. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 de San Pedro, que ordenó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.
La denuncia fue realizada por un vecino de 34 años que, tras dejar su vehículo estacionado, descubrió que había sido sustraído en pocos minutos. Inmediatamente, personal policial de San Pedro activó un operativo cerrojo y rastrillaje en la zona, alertando a las dependencias policiales de localidades vecinas.
El trabajo coordinado entre distintas unidades y un seguimiento detallado de las pistas permitieron localizar el rodado en la ciudad de Baradero. La rápida intervención policial resultó clave para recuperar el vehículo antes de que pudiera ser desarmado o vendido.
Las actuaciones del caso quedaron a disposición de la Fiscalía N° 7, cargo de la Dra. María del Valle Viviani.
