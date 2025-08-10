Encontraron en Baradero un automóvil robado en San Pedro

Un automóvil Toyota Etios, que había sido robado ayer por la mañana en la intersección de las calles Belgrano y Lucio Mansilla, fue hallado horas después en la ciudad de Baradero gracias a un rápido operativo policial.

La denuncia fue realizada por un vecino de 34 años que, tras dejar su vehículo estacionado, descubrió que había sido sustraído en pocos minutos. Inmediatamente, personal policial de San Pedro activó un operativo cerrojo y rastrillaje en la zona, alertando a las dependencias policiales de localidades vecinas.





El trabajo coordinado entre distintas unidades y un seguimiento detallado de las pistas permitieron localizar el rodado en la ciudad de Baradero. La rápida intervención policial resultó clave para recuperar el vehículo antes de que pudiera ser desarmado o vendido.

Las actuaciones del caso quedaron a disposición de la Fiscalía N° 7, cargo de la Dra. María del Valle Viviani.