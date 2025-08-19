En respuesta al veto, Jubilados Autoconvocados anuncian que votarán contra los candidatos de Milei

- Obtener enlace
El grupo "Jubilados Autoconvocados de San Pedro" anunció públicamente su decisión de votar en contra de los candidatos del Presidente Javier Milei en las próximas elecciones, tanto a nivel local como nacional. La medida es una respuesta al veto presidencial a las leyes que buscaban revertir la reforma previsional establecida en marzo de 2024.
Los jubilados autoconvocados argumentaron que su voto es una forma de protesta. "Nosotros votaremos contra los candidatos de Milei acá en San Pedro y en todo el país", afirmaron, bajo las consignas de "No al ajuste sobre los sectores más necesitados" y "No a las políticas de crueldad del Gobierno Nacional".
El Presidente vetó en su totalidad 3 leyes sancionadas por el Senado el 10 de julio último: aumento a jubilaciones, moratoria previsional y emergencia en discapacidad.
La iniciativa implicaba un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y un incremento para el bono, que pasaría de $ 70 mil a $ 110 mil y se actualizaría por inflación.
Si la ley ya estuviera vigente, quienes perciben la jubilación mínima hubieran recibido en julio $ 441.600, frente a los $379.355 que cobraron. La diferencia sería de $ 62.273.
