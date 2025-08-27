El voto joven y su incidencia en las elecciones del 7 de Septiembre

Para muchos jóvenes bonaerenses, el domingo 7 de septiembre será la primera vez que participen en la elección de sus representantes municipales y provinciales en la provincia de Buenos Aires.

El voto es obligatorio para todas las personas mayores de 16 años que se encuentren inscriptas en el padrón electoral. Esta instancia representa para muchos una oportunidad clave para ejercer un derecho fundamental y una herramienta de transformación para hacer escuchar su voz y ser parte de las decisiones que impactan en el presente y futuro de su comunidad.

En esta jornada electoral, los ciudadanos bonaerenses podrán elegir legisladores provinciales (diputados o senadores, según su municipio de residencia), así como concejales y consejeros escolares. El sufragio es un acto individual que se inserta en un contexto colectivo, ya que cada voto contribuye a definir los resultados y cuenta para el total.

Participar en la elección es una forma de ejercer no solo el derecho al sufragio, sino también otros derechos que se ponen en juego en cada elección. Es una herramienta para expresar la visión sobre cómo se desea vivir, trabajar y acceder a servicios esenciales como salud y educación.

Para poder votar, es indispensable que cada ciudadano verifique su inclusión en el padrón electoral a través del sitio web oficial: https://padron.gba.gob.ar . En esta plataforma se informa el lugar, la mesa y la escuela donde cada persona debe emitir su voto. El día de la elección, se debe presentar el DNI a las autoridades de mesa, quienes entregarán el sobre correspondiente.

A diferencia de los comicios nacionales, en esta elección provincial se utilizará el sistema tradicional de boleta partidaria. Una vez dentro del cuarto oscuro, el votante debe seleccionar la boleta de su preferencia, introducirla en el sobre y cerrarlo. Posteriormente, el sobre se deposita en la urna, se firma el padrón y se retira el comprobante.