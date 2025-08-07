El Subsecretario de Deportes bonaerense visitó San Pedro y recorrió sedes de los Juegos Bonaerenses

El Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, visitó la ciudad en una jornada de trabajo centrada en el desarrollo de los Juegos Bonaerenses 2025 y la organización de la etapa interregional, que por primera vez tendrá a San Pedro como sede.

El Intendente Cecilio Salazar, acompañado por el Secretario de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, Mariano Arnal, y el Director de Deportes, Valentín Bravo, recorrieron junto al funcionario diversas instituciones que albergaron las competencias regionales. La visita también incluyó la entrega de pintura y material deportivo destinado al municipio.

La jornada comenzó en el Club Náutico San Pedro, donde se disputaron las pruebas de acuatlón y se inspeccionaron las instalaciones que recibirán los encuentros interregionales en los próximos días. Posteriormente, en el Centro de Comercio e Industria, se desarrolló la etapa regional de pelota paleta, con la destacada participación de los sampedrinos Felipe y Máximo Armendariz, subcampeones nacionales y ya clasificados en la categoría sub 14. En otro de los partidos observados, el equipo de Baradero se impuso en sub 16 ante San Pedro.

La recorrida continuó en el Club Pescadores, donde se disputaban competencias de patín artístico y fútbol 7 mixto, disciplina que tuvo como finalistas a San Pedro y Salto, consagrándose campeón este último.

Finalmente, la comitiva visitó el Estadio Municipal, otra de las sedes clave para el desarrollo de la etapa interregional, donde además se concretó la entrega de materiales deportivos.

Durante el encuentro, el Director de Deportes, Valentín Bravo, resaltó la importancia del "respaldo permanente de la Provincia para que San Pedro pueda ser sede de esta instancia", lo que representa "un reconocimiento a la infraestructura, al trabajo de los clubes y al compromiso de la ciudad con el deporte". Asimismo, destacó la presencia del Subsecretario Cardozo en San Pedro, reafirmando el "compromiso del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el Gobernador Axel Kicillof, de sostener y ampliar las políticas deportivas en cada rincón del territorio".