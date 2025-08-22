El Partido Libertario lanzó su campaña con referentes seccionales (Video)

El Partido Libertario de San Pedro realizó esta tarde un acto en el Bar Butti, para la presentación de las listas de candidatos a Concejales, Consejeros Escolares y Diputados Provinciales.

El lanzamiento estuvo encabezado por el primer candidato para ingresar al Concejo Deliberante, Fernando Altolaguirre, quien estuvo acompañado por la coordinadora de la Segunda Sección Electoral, Sara Randazzo, el armador local, Cesar Martínez, y todos los integrantes de la nómina.

Durante la presentación, Altolaguirre destacó la necesidad de evitar los enfrentamientos, aunque cuestionó lo que llamó la "hipocrecía" de algunos de los integrantes de otros espacios que hablan de proyectos como parques industriales en una ciudad sin la matriz energética apropiada. También se desmarcó de la posibilidad de donar su dieta en caso de ser elegido, señalando que los concejales deben trabajar a conciencia, ser suprevisados por la comunidad y recibir su dieta. "Si después cada uno quiere hacer donaciones debe hacerlo en silencio" agregó.



