El partido Hechos lanzó su campaña en San Pedro y abrió su local con la presencia de Manuel Passaglia (Video)

El partido Hechos lanzó este sábado su campaña electoral en San Pedro de cara a las elecciones del 7 de septiembre. La presentación se realizó en el nuevo local partidario, ubicado en Pellegrini al 500, y contó con la participación de la lista completa de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares, además del primer candidato a Diputado Provincial y líder del espacio, el ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia.

Mauro Rasio, referente local de Hechos, destacó que el partido se presenta como “un espacio totalmente distinto que vino a cambiar realmente a San Pedro”. En su discurso, enfatizó la necesidad de recuperar la ciudad y la unión de todos los vecinos. “La camiseta que nos tenemos que poner todos es la de San Pedro”, sostuvo.

Rasio cuestionó la pérdida de fiestas populares y la falta de oportunidades y de trabajo en el distrito. Propuso revitalizar la economía local, impulsando a los productores y emprendedores para que "cada uno tenga su comercio, su negocio, su forma de vivir". En una visión de integración regional, aseguró que cuando San Pedro recupere su lugar, “San Nicolás será parte de nuestro corredor turístico”.

Por su parte, Manuel Passaglia instó a los vecinos a no creer en las excusas de la política tradicional. "Siempre hay un millón de excusas para resolver los problemas y por eso no los resuelven," expresó. El candidato a diputado provincial apuntó directamente a la gestión actual: "Acá el problema es el Intendente y no se coman las excusas. Esa es la diferencia entre Hechos y el resto de la política tradicional".

Passaglia hizo hincapié en la importancia de la cercanía con el vecino, pidiéndole a su equipo que caminen “persona por persona”. Y agregó: "Las redes no van a hacer ganar las elecciones. Lo único es caminar, hablar con los amigos, con las familias, casa por casa". El ex intendente de San Nicolás, además, aseguró que las elecciones del 7 de septiembre son "municipales" y que se debe debatir sobre los problemas de San Pedro, criticando a quienes "se esconden detrás de la boleta de Milei y Cristina".