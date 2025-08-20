El Museo Paleontológico lanza una guía con los mejores hallazgos fósiles de la zona

El Museo Paleontológico de San Pedro presentará "Los mejores hallazgos fósiles en San Pedro", un cuadernillo que recopila los 20 descubrimientos más importantes, curiosos y significativos desde la creación del Grupo Conservacionista de Fósiles en 1998.

La guía, escrita por el fundador del museo, José Luis Aguilar, funciona como un material didáctico para cualquier interesado en la paleontología de la región. Además, servirá de apoyo para los grupos escolares que visiten el museo y trabajen sobre la prehistoria local.

La publicación cuenta con ilustraciones de los dibujantes Miguel Lugo y Jorge Portaz, así como con fotografías inéditas tomadas por el equipo del museo. El cuadernillo estará disponible a partir del próximo fin de semana en las instalaciones del Museo Paleontológico.

Para consultas y adquisición, los interesados también podrán comunicarse a través de la línea de WhatsApp 3329-537187.