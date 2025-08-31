El Museo Paleontológico destacado en un libro de divulgación científica en Brasil

El trabajo de investigación delfue destacado en un libro de divulgación científica publicado recientemente en Brasil. La obra, titulada, utiliza imágenes del Grupo Conservacionista de San Pedro para ilustrar sus páginas centrales.

El libro es una creación de la paleontóloga argentina Delfina Molina, quien actualmente reside en Brasil. Según la autora, su objetivo es hacer que la paleontología sea accesible y divertida para toda la familia. "Americis" busca transformar la ciencia en una aventura, mostrando la riqueza de los fósiles y la naturaleza latinoamericana de una manera emocionante.

Molina explicó que decidió incluir el trabajo del museo local porque "valoro profundamente su tarea en la divulgación de la paleontología en Argentina". Para ello, eligió dos fotografías de campo del grupo conservacionista para el centro de su libro. Una de ellas muestra una investigación de sedimentos de la ingresión marina en el río Arrecifes, mientras que la otra, más amplia, exhibe una excavación en Campo Spósito con numerosos fósiles a la vista.

Desde el Museo Paleontológico de San Pedro, agradecieron a la autora por su interés y por difundir la labor que realizan en la región. El libro de Molina busca crear experiencias educativas y culturales únicas para que niños y familias de Brasil y el resto de Latinoamérica se acerquen al mundo de la paleontología de una manera lúdica y educativa.