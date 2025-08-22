El Municipio recuerda la vigencia de la ordenanza que regula la publicidad en la vía pública

La Municipalidad de San Pedro emitió un comunicado para recordar a la población la plena vigencia de la Ordenanza Municipal N° 4082/87, que prohíbe la colocación de anuncios en la vía pública sin la debida autorización de la autoridad competente.

La normativa establece que no está permitido colocar publicidad en columnas de rutas nacionales, pasacalles suspendidos, carteles fijados o pintados en cordones, refugios para peatones, postes de paradas de transporte, taxis, carteleras, postes telefónicos o de alumbrado público, árboles y señalización de tránsito, entre otros.

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a multas contempladas en la Ordenanza Municipal N° 3884/85, al decomiso de los elementos publicitarios y al cargo de los gastos que se originen para restablecer lo dañado.

El Municipio solicitó a los vecinos y a las empresas a cumplir con estas normativas con el objetivo de preservar el orden y la estética de los espacios públicos de la ciudad.