El Municipio entregó material deportivo a clubes de barrio

La Municipalidad de San Pedro, a través de la, entregó equipamiento deportivo a los clubescon el objetivo de fortalecer su labor social y formativa. La entrega de pelotas y otros elementos de entrenamiento busca acompañar el desarrollo de las distintas categorías que entrenan en ambas instituciones.

El director de Deportes, Valentín Bravo, encabezó las visitas a los clubes, destacando que esta iniciativa forma parte del compromiso del gobierno local con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de las instituciones barriales.

Estos recursos son considerados fundamentales para el trabajo diario de los clubes, que cumplen una función clave en la contención e integración social de niños, niñas y jóvenes de la comunidad.