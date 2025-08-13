El Municipio entregó material deportivo a clubes de barrio

En la sede de la Dirección de Adultos Mayores se llevó a cabo una jornada de Juegos Intergeneracionales , una iniciativa que busca integrar a personas mayores con otros grupos de la comunidad a través de actividades lúdicas con un objetivo pedagógico. La propuesta, que contó con la participación del secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez, y la directora de Adultos Mayores, Silvia Triñanes, se centró en la creación de un espacio para el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
La Municipalidad de San Pedro, a través de la Dirección de Deportes, entregó equipamiento deportivo a los clubes San Roque y Los Andes con el objetivo de fortalecer su labor social y formativa. La entrega de pelotas y otros elementos de entrenamiento busca acompañar el desarrollo de las distintas categorías que entrenan en ambas instituciones.
El director de Deportes, Valentín Bravo, encabezó las visitas a los clubes, destacando que esta iniciativa forma parte del compromiso del gobierno local con el desarrollo del deporte y el fortalecimiento de las instituciones barriales.
Estos recursos son considerados fundamentales para el trabajo diario de los clubes, que cumplen una función clave en la contención e integración social de niños, niñas y jóvenes de la comunidad.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones