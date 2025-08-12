El municipio de San Pedro avanza en la iniciativa MUNA para la niñez y la adolescencia

La tenista Candela Vázquez alcanzó los octavos de final de los Panamericanos Junior de Asunción del Paraguay. La sampedrina derrotó a la boliviana Dayanara Velasco por 6-2 y 6-3 en un partido disputado en las canchas del Akiura Resort de Luque. Ahora, buscará un lugar entre las ocho mejores del certamen cuando enfrente a la mexicana Marianne Angel.
El municipio de San Pedro dio un paso adelante en la iniciativa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA) con una reunión de trabajo entre diversas áreas locales. El encuentro se centró en la primera etapa del programa: una autoevaluación que busca identificar las fortalezas y los desafíos de las políticas municipales dirigidas a la infancia y la adolescencia.
La jornada de trabajo contó con la participación del secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; el director de Educación, Alan Ocampo; y la directora general administrativa, Luz García Dell’Acqua, junto a personal de la Secretaría de Coordinación y Modernización, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, y otras áreas de programas para infancias y juventudes.
La iniciativa MUNA, impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y UNICEF en coordinación con el Grupo Pharos, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
