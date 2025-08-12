El municipio de San Pedro avanza en la iniciativa MUNA para la niñez y la adolescencia

El municipio de San Pedro dio un paso adelante en la iniciativacon una reunión de trabajo entre diversas áreas locales. El encuentro se centró en la primera etapa del programa: unaque busca identificar las fortalezas y los desafíos de las políticas municipales dirigidas a la infancia y la adolescencia.

La jornada de trabajo contó con la participación del secretario de Desarrollo de la Comunidad, Walter Sánchez; el director de Educación, Alan Ocampo; y la directora general administrativa, Luz García Dell’Acqua, junto a personal de la Secretaría de Coordinación y Modernización, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, y otras áreas de programas para infancias y juventudes.

La iniciativa MUNA, impulsada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y UNICEF en coordinación con el Grupo Pharos, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.