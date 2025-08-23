Rivas propone un fondo para financiar obras de bacheo con aportes voluntarios de funcionarios políticos

El concejal Martín Rivas, del bloque  Acuerdo Ciudadano San Pedro , anunció que ingresará a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante (HCD) dos proyectos para crear un fondo especial destinado a la reparación de calles, financiado con donaciones voluntarias de sueldos de funcionarios políticos . Según el concejal Rivas, la propuesta busca que "quienes ocupamos cargos políticos aportemos de nuestro sueldo para mejorar las calles que los sampedrinos usamos todos los días". Esta iniciativa surge en un contexto donde el presupuesto municipal se considera insuficiente para atender el "notorio deterioro de la infraestructura vial" que afecta la seguridad y la transitabilidad de la ciudad.

El Jardín N° 917 de Los Aromos recuperó un sector clausurado durante años


Con la presencia de autoridades locales y provinciales, se realizó el acto de inauguración de las obras en el Jardín de Infantes N° 917. Los trabajos, que demandaron una inversión de más de 90 millones de pesos, permitieron la reconstrucción de la Sala de Música y la Sala de Reuniones, la renovación de veredas y desagües pluviales, y la reparación de los cimientos defectuosos de la construcción original de 2006.

La reparación de los cimientos es un punto central de la obra, ya que había mantenido clausurado un sector del edificio durante años. A partir de ahora, ese espacio podrá ser utilizado nuevamente por alumnos, docentes y familias, lo que representa un gran avance para la institución.

En el acto de inauguración, en representación del Intendente Cecilio Salazar, estuvo presente el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien destacó la importancia de la obra para garantizar espacios seguros, inclusivos y de calidad en la educación inicial. Lo acompañaron el Director de Educación, Alan Ocampo; el Director de Deportes, Valentín Bravo; la Concejala Candelaria Cuscuela; la Jefa Distrital de Educación, Lorena López; y la presidenta del Consejo Escolar, Silvina García, junto a otros consejeros escolares.

La comunidad educativa, incluyendo padres, docentes, auxiliares y estudiantes, celebró este logro como el resultado de la perseverancia y el esfuerzo conjunto de todos los involucrados.