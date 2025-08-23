El Jardín N° 917 de Los Aromos recuperó un sector clausurado durante años

Con la presencia de autoridades locales y provinciales, se realizó el acto de inauguración de las obras en el Jardín de Infantes N° 917. Los trabajos, que demandaron una inversión de más de 90 millones de pesos, permitieron la, la, y la reparación de los cimientos defectuosos de la construcción original de 2006.

La reparación de los cimientos es un punto central de la obra, ya que había mantenido clausurado un sector del edificio durante años. A partir de ahora, ese espacio podrá ser utilizado nuevamente por alumnos, docentes y familias, lo que representa un gran avance para la institución.

En el acto de inauguración, en representación del Intendente Cecilio Salazar, estuvo presente el Secretario de Gobierno, Martín Baraybar, quien destacó la importancia de la obra para garantizar espacios seguros, inclusivos y de calidad en la educación inicial. Lo acompañaron el Director de Educación, Alan Ocampo; el Director de Deportes, Valentín Bravo; la Concejala Candelaria Cuscuela; la Jefa Distrital de Educación, Lorena López; y la presidenta del Consejo Escolar, Silvina García, junto a otros consejeros escolares.

La comunidad educativa, incluyendo padres, docentes, auxiliares y estudiantes, celebró este logro como el resultado de la perseverancia y el esfuerzo conjunto de todos los involucrados.



