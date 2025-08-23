El grupo "Locurarte" presenta cuentos de Fontanarrosa en el Teatro Siripo

El grupo de teatropresentará hoy, sábado 23 de agosto, la obra “”, una adaptación de cuentos del reconocido escritor y humorista Roberto Fontanarrosa.

La función se llevará a cabo en el Teatro Siripo de la ciudad, a partir de las 21:30 horas. La adaptación y dirección de la obra está a cargo de Guillermo Ferraro.

La puesta en escena cuenta con un elenco integrado por Orlando Vargas, Alberto Pepe, Tulio Di Berardino, Gustavo Yacuzio, Laura Dana, Susana Maiorano, Daniela Villar, Marcela Ursi y Fernanda Cerulli.

La obra, que propone un recorrido por el universo narrativo de Fontanarrosa, se presenta con el apoyo de la Dirección de Cultura del municipio de San Pedro.