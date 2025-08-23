El grupo "Locurarte" presenta cuentos de Fontanarrosa en el Teatro Siripo

Rivas propone un fondo para financiar obras de bacheo con aportes voluntarios de funcionarios políticos
El concejal Martín Rivas, del bloque Acuerdo Ciudadano San Pedro , anunció que ingresará a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante (HCD) dos proyectos para crear un fondo especial destinado a la reparación de calles, financiado con donaciones voluntarias de sueldos de funcionarios políticos . Según el concejal Rivas, la propuesta busca que "quienes ocupamos cargos políticos aportemos de nuestro sueldo para mejorar las calles que los sampedrinos usamos todos los días". Esta iniciativa surge en un contexto donde el presupuesto municipal se considera insuficiente para atender el "notorio deterioro de la infraestructura vial" que afecta la seguridad y la transitabilidad de la ciudad.