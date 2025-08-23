Rivas propone un fondo para financiar obras de bacheo con aportes voluntarios de funcionarios políticos

El concejal Martín Rivas, del bloque  Acuerdo Ciudadano San Pedro , anunció que ingresará a la Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante (HCD) dos proyectos para crear un fondo especial destinado a la reparación de calles, financiado con donaciones voluntarias de sueldos de funcionarios políticos . Según el concejal Rivas, la propuesta busca que "quienes ocupamos cargos políticos aportemos de nuestro sueldo para mejorar las calles que los sampedrinos usamos todos los días". Esta iniciativa surge en un contexto donde el presupuesto municipal se considera insuficiente para atender el "notorio deterioro de la infraestructura vial" que afecta la seguridad y la transitabilidad de la ciudad.

El grupo "Locurarte" presenta cuentos de Fontanarrosa en el Teatro Siripo


El grupo de teatro Locurarte presentará hoy, sábado 23 de agosto, la obra “De sueños, ilusiones y otros desengaños”, una adaptación de cuentos del reconocido escritor y humorista Roberto Fontanarrosa.

La función se llevará a cabo en el Teatro Siripo de la ciudad, a partir de las 21:30 horas. La adaptación y dirección de la obra está a cargo de Guillermo Ferraro.

La puesta en escena cuenta con un elenco integrado por Orlando Vargas, Alberto Pepe, Tulio Di Berardino, Gustavo Yacuzio, Laura Dana, Susana Maiorano, Daniela Villar, Marcela Ursi y Fernanda Cerulli.

La obra, que propone un recorrido por el universo narrativo de Fontanarrosa, se presenta con el apoyo de la Dirección de Cultura del municipio de San Pedro.