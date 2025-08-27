"No hay alternativa de estabilidad económica si no hay una fuerte institucionalidad", afirmó Daniel Salvador (Video)

  En el marco de la campaña de la lista "Potencia" que encabeza María Pía Grondona para las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) del 7 de septiembre, el ex vicegobernador bonaerense y ex secretario de la CONADEP, Daniel Salvador, brindó una charla abierta en el comité local del partido. Bajo el lema "Un nuevo futuro, los desafíos después de las elecciones", Salvador se refirió a la importancia de la renovación en el partido y a su visión sobre el futuro político del país. En ese sentido, destacó la labor del presidente del comité local, Germán López, a quien calificó como un "verdadero inspirador" por su rol en la iniciativa "Diputados en caminos", una experiencia que permitió a los legisladores acercarse a los distintos municipios y conocer de cerca sus problemáticas. "Vengo a un lugar donde nos une una gran amistad de años", aseguró Salvador, quien compartió la conducción del bloque radical con López en la Legislatura ...

El Ejecutivo Municipal y los gremios acordaron un incremento salarial del 10% en dos tramos

 


En una nueva ronda de negociaciones paritarias, la Municipalidad de San Pedro y los representantes de los trabajadores municipales, reunidos en la Secretaría de Relaciones Laborales, han llegado a un acuerdo para un incremento salarial del 10%.

Según lo acordado, el aumento se aplicará en dos tramos: un 5% se sumará a los salarios del mes de agosto, y el 5% restante se hará efectivo con los haberes de septiembre.

Además, las partes pactaron una nueva reunión para el 17 de octubre, con el objetivo de evaluar la situación económica y discutir un nuevo incremento salarial.

En un encuentro adicional, programado para el 10 de septiembre, se abordarán otros puntos clave para el personal municipal, como el cumplimiento de recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y el pago de bonificaciones adeudadas.

El encuentro contó con la participación del Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, y el Subsecretario Legal y Técnica, Dr. Daniel Porta, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal. Por el lado de los gremios, asistieron Juan Cruz Acosta, Roberto Adrián Cesar y Marcelo Canelo por STM, Walter Belesi por UPCN, y Gustavo Gauna por ATE.