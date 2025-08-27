El Ejecutivo Municipal y los gremios acordaron un incremento salarial del 10% en dos tramos

En una nueva ronda de negociaciones paritarias, la Municipalidad de San Pedro y los representantes de los trabajadores municipales, reunidos en la Secretaría de Relaciones Laborales, han llegado a un acuerdo para un incremento salarial del 10%.

Según lo acordado, el aumento se aplicará en dos tramos: un 5% se sumará a los salarios del mes de agosto, y el 5% restante se hará efectivo con los haberes de septiembre.

Además, las partes pactaron una nueva reunión para el 17 de octubre, con el objetivo de evaluar la situación económica y discutir un nuevo incremento salarial.

En un encuentro adicional, programado para el 10 de septiembre, se abordarán otros puntos clave para el personal municipal, como el cumplimiento de recategorizaciones, pases a planta permanente, encuadres y el pago de bonificaciones adeudadas.

El encuentro contó con la participación del Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, y el Subsecretario Legal y Técnica, Dr. Daniel Porta, en representación del Departamento Ejecutivo Municipal. Por el lado de los gremios, asistieron Juan Cruz Acosta, Roberto Adrián Cesar y Marcelo Canelo por STM, Walter Belesi por UPCN, y Gustavo Gauna por ATE.