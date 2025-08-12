El detenido en un auto sin patente era buscado por un hurto en Mar del Tuyú

Un hombre de 30 años, oriundo de la localidad de Moreno, fue detenido en la tarde del lunes en la zona céntrica de San Pedro luego de que inspectores de la Dirección de Tránsito y personal policial lo identificaran circulando en un automóvil Fiat Palio sin patente y provocando ruidos molestos. Tras ser interceptado en la intersección de Mitre y Perón, se constató que tenía un pedido de "comparendo compulsivo activo" por el delito de hurto.

Según el parte policial, el pedido de detención fue emitido por el Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial de Dolores, con fecha de alta el 4 de junio de 2015.

El hombre fue trasladado a la Comisaría local para regularizar su situación legal. En principio, la detención se originó a partir de una infracción de tránsito, pero la situación derivó en la identificación de un impedimento legal para circular, lo que agrava su situación procesal.