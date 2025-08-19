Programa piloto de educación ambiental para escuelas de San Pedro

  La Municipalidad de San Pedro presentó el programa piloto "Desde el Aula" , una iniciativa de educación ambiental que busca fomentar la gestión de residuos y la economía circular en las escuelas del distrito. La propuesta, que comenzará el 1 de septiembre, fue presentada en un encuentro con autoridades educativas y directivos de instituciones locales. El programa es una acción conjunta de la Dirección de Ambiente, la Dirección de Educación, la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar y diversas escuelas que ya trabajan en la temática. El objetivo es que los alumnos participen activamente en la separación de residuos instalando puntos de recupero en los establecimientos.

Dos jóvenes detenidos por el robo de una mochila a una ciclista


 Dos delincuentes de 18 y 23 años fueron aprehendidos en la mañana de ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (ECP) luego de haberle sustraído una mochila a una mujer que circulaba en bicicleta.

El hecho ocurrió en el cruce de Bulevar Moreno y Las Provincias, cuando los jóvenes le arrebataron la mochila del canasto de la bicicleta a una mujer de 52 años.

Tras la denuncia, se implementó un operativo cerrojo que permitió a la policía interceptar a los sospechosos en la intersección de las calles Javier Rivero y Güemes.

Los delincuentes fueron trasladados a la comisaría local y quedaron imputados por el delito de "Hurto en grado de tentativa", a disposición de la fiscalía en turno.