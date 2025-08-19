Dos jóvenes detenidos por el robo de una mochila a una ciclista

Dos delincuentes de 18 y 23 años fueron aprehendidos en la mañana de ayer por personal de la Estación de Policía Comunal (ECP) luego de haberle sustraído una mochila a una mujer que circulaba en bicicleta.

El hecho ocurrió en el cruce de Bulevar Moreno y Las Provincias, cuando los jóvenes le arrebataron la mochila del canasto de la bicicleta a una mujer de 52 años.

Tras la denuncia, se implementó un operativo cerrojo que permitió a la policía interceptar a los sospechosos en la intersección de las calles Javier Rivero y Güemes.

Los delincuentes fueron trasladados a la comisaría local y quedaron imputados por el delito de "Hurto en grado de tentativa", a disposición de la fiscalía en turno.