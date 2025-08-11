Dos adolescentes heridas en un choque en pleno centro

Dos adolescentes de 15 y 16 años resultaron con heridas leves tras un accidente de tránsito ocurrido anoche en la intersección de las calles Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen. El hecho, en el que colisionaron una motocicleta y un automóvil, fue reportado a la policía a través de un llamado.

Según informaron fuentes policiales, la motocicleta, de color negro, era conducida por la joven de 15 años y llevaba como acompañante a la de 16. El otro vehículo involucrado fue un automóvil blanco, manejado por una mujer de 45 años.

Las ocupantes del rodado menor fueron trasladadas por el servicio de emergencia 107 al hospital local, donde se constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve. El caso está siendo investigado por la UFI JOVEN de San Nicolás.