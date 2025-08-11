Dos adolescentes heridas en un choque en pleno centro

Este miércoles 13 de agosto, el Estadio Municipal de San Pedro será la sede de la instancia regional del programa provincial Juegos Escolares Bonaerenses (JEBO). El evento, que se desarrollará de 10 a 16 hs, convocará a estudiantes de 6° año del nivel primario de la Región Educativa N° 12. Los juegos, impulsados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, son organizados en articulación con la Dirección de Educación de la Municipalidad de San Pedro. El objetivo principal del programa es promover la inclusión, la participación y valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia.
Dos adolescentes de 15 y 16 años resultaron con heridas leves tras un accidente de tránsito ocurrido anoche en la intersección de las calles Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen. El hecho, en el que colisionaron una motocicleta y un automóvil, fue reportado a la policía a través de un llamado.
Según informaron fuentes policiales, la motocicleta, de color negro, era conducida por la joven de 15 años y llevaba como acompañante a la de 16. El otro vehículo involucrado fue un automóvil blanco, manejado por una mujer de 45 años.
Las ocupantes del rodado menor fueron trasladadas por el servicio de emergencia 107 al hospital local, donde se constató que ambas presentaban lesiones de carácter leve. El caso está siendo investigado por la UFI JOVEN de San Nicolás.
