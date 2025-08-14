Detuvieron al "Puro Olmos" por venta de drogas: secuestraron cocaína valuada en millones y dos armas de fuego

Un operativo antidrogas realizado por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás culminó con la detención de un conocido delincuente, apodado "Puro Olmos", tras una investigación que se extendió por varios meses. La causa, que tuvo inicio a partir de una denuncia anónima, culminó con una serie de allanamientos simultáneos que desmantelaron un punto de venta de drogas en la localidad.

La pesquisa, coordinada por la, a cargo de la fiscal, se inició tras una denuncia que señalaba a un hombre con frondosos antecedentes penales como responsable de la venta de estupefacientes. Con la colaboración de la, personal de Narcotráfico llevó a cabo tareas de inteligencia, vigilancias y seguimientos que permitieron documentar la actividad ilícita del investigado en su domicilio, ubicado en el barrio Fonavi.

Las autoridades determinaron que el principal sospechoso utilizaba una motocicleta Yamaha XTZ, adquirida recientemente, para la comercialización de la droga y que, además, podría ocultar parte de la misma en dos domicilios emplazados sobre la calle Manuel Iglesias al 1400. Con la anuencia del juez Román Parodi, titular del Juzgado de Garantías nro. 01 Departamental de San Nicolás, se libraron tres órdenes de allanamiento.

En el Monoblock 13 del barrio Fonavi I, los efectivos lograron la aprehensión del "Puro Olmos" y secuestraron una gran cantidad de pruebas incriminatorias:

Más de 27 envoltorios de cocaína fraccionada, lista para la venta.

Un trozo compacto de cocaína, valuado en más de 5.000.000 de pesos .

Dos armas de fuego y una balanza de precisión.

Teléfono celular, dinero en efectivo y la motocicleta Yamaha XTZ utilizada para el delito.

Los otros dos allanamientos también arrojaron resultados positivos, confirmando que el detenido poseía los elementos de interés para la causa en su poder. La fiscal Viviani ordenó el secuestro de la totalidad de los elementos y la detención del imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. El detenido deberá ahora responder ante la justicia por los cargos que se le imputan.