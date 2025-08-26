Detuvieron al conductor de una moto con motor adulterado

Un hombre de 31 años fue detenido en la tarde del lunes en la intersección de la avenida España y la calle Thorne, luego de que se comprobara que la motocicleta que conducía tenía el número de motor adulterado.

La aprehensión fue realizada por personal de la Comisaría local en conjunto con efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás.

Tras la detención, los agentes secuestraron la moto, una Honda Wave de 110cc. La fiscalía local tomó intervención en el caso y dispuso la notificación de la causa al implicado y su posterior liberación.

El vehículo, en tanto, quedó en depósito judicial a la espera de futuras medidas.







