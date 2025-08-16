Detienen a un joven de Ramallo por robar una garrafa en Gobernador Castro

El partido Hechos lanzó su campaña en San Pedro y abrió su local con la presencia de Manuel Passaglia (Video)
El partido Hechos lanzó este sábado su campaña electoral en San Pedro de cara a las elecciones del 7 de septiembre. La presentación se realizó en el nuevo local partidario, ubicado en Pellegrini al 500, y contó con la participación de la lista completa de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares, además del primer candidato a Diputado Provincial y líder del espacio, el ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Mauro Rasio, referente local de Hechos, destacó que el partido se presenta como “un espacio totalmente distinto que vino a cambiar realmente a San Pedro”. En su discurso, enfatizó la necesidad de recuperar la ciudad y la unión de todos los vecinos. “La camiseta que nos tenemos que poner todos es la de San Pedro”, sostuvo.