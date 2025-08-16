Detienen a un joven de Ramallo por robar una garrafa en Gobernador Castro

El partido Hechos lanzó su campaña en San Pedro y abrió su local con la presencia de Manuel Passaglia (Video)

  El partido Hechos lanzó este sábado su campaña electoral en San Pedro de cara a las elecciones del 7 de septiembre. La presentación se realizó en el nuevo local partidario, ubicado en Pellegrini al 500, y contó con la participación de la lista completa de candidatos a Concejales y Consejeros Escolares, además del primer candidato a Diputado Provincial y líder del espacio, el ex intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia. Mauro Rasio, referente local de Hechos, destacó que el partido se presenta como “un espacio totalmente distinto que vino a cambiar realmente a San Pedro”. En su discurso, enfatizó la necesidad de recuperar la ciudad y la unión de todos los vecinos. “La camiseta que nos tenemos que poner todos es la de San Pedro”, sostuvo.

 Un joven de 21 años, oriundo de la ciudad de Ramallo, fue aprehendido en la noche de ayer en Gobernador Castro, luego de ser sorprendido con una garrafa de 15 kilos que había sustraído de una vivienda.

El hecho ocurrió en la calle Ernesto Alves y Sarmiento, donde personal del Destacamento local interceptó al individuo. Según la investigación, el sujeto había saltado el tapial de una casa en la calle Italia al 200 para cometer el hurto.

La garrafa fue recuperada y restituida a su propietaria. El detenido fue puesto a disposición de la UFI N° 7 de San Pedro, que lo imputó por el delito de Hurto.