Detienen a un joven de Ramallo por robar una garrafa en Gobernador Castro

Un joven de 21 años, oriundo de la ciudad de Ramallo, fue aprehendido en la noche de ayer en Gobernador Castro, luego de ser sorprendido con una garrafa de 15 kilos que había sustraído de una vivienda.

El hecho ocurrió en la calle Ernesto Alves y Sarmiento, donde personal del Destacamento local interceptó al individuo. Según la investigación, el sujeto había saltado el tapial de una casa en la calle Italia al 200 para cometer el hurto.

La garrafa fue recuperada y restituida a su propietaria. El detenido fue puesto a disposición de la UFI N° 7 de San Pedro, que lo imputó por el delito de Hurto.