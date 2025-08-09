Detienen a un hombre por amenazas y hallan municiones en su domicilio

​El procedimiento se llevó a cabo en una propiedad de la calle Auli al 1000, luego de que el Grupo Táctico Operativo (GTO) realizara tareas de investigación que permitieron identificar al presunto agresor.

​Con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, personal del GTO y de la comisaría local se presentaron en el domicilio y notificaron al morador, quien fue sindicado como el autor de las amenazas.

​Durante la requisa, las autoridades encontraron y secuestraron cartuchería intacta de diversos calibres. El hombre quedó a disposición de la UFI N° 11, que interviene en la causa.

En la vivienda, la policía encontró municiones de distintos calibres.