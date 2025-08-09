Detienen a un hombre por amenazas y hallan municiones en su domicilio

Un grupo del personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás se desplegó en la tarde de ayer en la jurisdicción de Río Tala para llevar a cabo un "Operativo de saturación barrial". Según informaron fuentes policiales, el operativo tiene como objetivo principal la prevención de delitos y faltas en general, mediante patrullajes dinámicos y la instalación de puntos de control estáticos en distintos puntos de la localidad. La presencia de la UTOI busca reforzar la seguridad en la zona y brindar mayor tranquilidad a los vecinos. El destacamento de Río Tala está a cargo de coordinar las acciones en el lugar.
En la vivienda, la policía encontró municiones de distintos calibres.
El procedimiento se llevó a cabo en una propiedad de la calle Auli al 1000, luego de que el Grupo Táctico Operativo (GTO) realizara tareas de investigación que permitieron identificar al presunto agresor.
Con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, personal del GTO y de la comisaría local se presentaron en el domicilio y notificaron al morador, quien fue sindicado como el autor de las amenazas.
Durante la requisa, las autoridades encontraron y secuestraron cartuchería intacta de diversos calibres. El hombre quedó a disposición de la UFI N° 11, que interviene en la causa.
