Detienen a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad a su expareja

Un joven de 25 años fue detenido en la mañana de ayer en la intersección de las calles Mateo Sbert y Nieto de Torres, acusado de privar de su libertad a su expareja, una mujer de 22 años, en una zona rural del partido.

La intervención policial se desencadenó tras una alerta al 911. Efectivos de la dependencia local interceptaron una camioneta Ford F-100 de color blanco, en cuyo interior se encontraba el acusado, vestido con indumentaria tradicional gaucha.

Al revisarlo, le secuestraron dos cuchillos que, según manifestaciones espontáneas, habría utilizado para amenazar a la víctima.

La mujer, que fue obligada a subir al vehículo y retenida contra su voluntad, fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Tras declarar y ser examinada, se determinó que se encontraba ilesa y que no tenía interés en solicitar medidas cautelares contra su agresor.

La Fiscalía de turno interviene en la causa para determinar los pasos a seguir.



