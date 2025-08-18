Detienen a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad a su expareja

La tenista sampedrina Candela Vázquez fue recibida en el Estadio Municipal por autoridades de la Municipalidad de San Pedro, tras su exitosa participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde obtuvo una medalla de oro y una de bronce. El encuentro, organizado por la Secretaría de Turismo, Cultura, Deportes y Educación, contó con la presencia del secretario del área, Mariano Arnal , y el director de Deportes, Valentín Bravo . Ambos compartieron un momento con la joven atleta para felicitarla por sus logros, que "llevan bien alto el nombre de San Pedro", según expresó la comuna en un comunicado. Destacada participación en Asunción Vázquez, de 17 años, se alzó con la medalla de oro en la categoría de dobles femenino , junto a su compañera Sol Larraya. La dupla se impuso en la final a las mexicanas Estrada y Angel en un ajustado partido que finalizó 0-6, 6-2 y 10-6. Además, la tenista sumó una medalla de bronce en el single femenino al vencer en el ...
Un joven de 25 años fue detenido en la mañana de ayer en la intersección de las calles Mateo Sbert y Nieto de Torres, acusado de privar de su libertad a su expareja, una mujer de 22 años, en una zona rural del partido.
La intervención policial se desencadenó tras una alerta al 911. Efectivos de la dependencia local interceptaron una camioneta Ford F-100 de color blanco, en cuyo interior se encontraba el acusado, vestido con indumentaria tradicional gaucha.
La mujer, que fue obligada a subir al vehículo y retenida contra su voluntad, fue asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
Tras declarar y ser examinada, se determinó que se encontraba ilesa y que no tenía interés en solicitar medidas cautelares contra su agresor.
La Fiscalía de turno interviene en la causa para determinar los pasos a seguir.
