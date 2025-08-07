Detienen a un delincuente reincidente tras robar una garrafa





Un hombre de 46 años, con amplio prontuario delictivo, fue aprehendido en la tarde de ayer en San Pedro, en calle Bozzano entre 11 de Septiembre y Bottaro, mientras intentaba escapar tras sustraer una garrafa de 10 kg de un domicilio particular.

La víctima, un ciudadano de 71 años residente en calle Belgrano al 2300, alertó a las autoridades tras percatarse del robo, que se realizó sin ejercer violencia en su vivienda. El rápido accionar del personal policial, coordinado por la dependencia local, permitió la inmediata aprehensión del delincuente.

La Fiscalía N° 7 avaló el operativo y ordenó la detención formal del sujeto, el secuestro de la garrafa sustraída y la notificación legal correspondiente. El detenido es conocido en el ámbito delictivo de la ciudad.