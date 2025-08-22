Detienen a dos jóvenes con una moto robada

Dos jóvenes de 18 y 24 años fueron detenidos en la tarde de ayer, en la intersección de las calles Oliveira César y Gomendio, mientras circulaban a bordo de una motocicleta que había sido robada horas antes.

La moto, una Honda 150, había sido sustraída del estacionamiento de un domicilio ubicado en la calle Almafuerte al 870, luego de que los delincuentes forzaran el portón de ingreso. El vehículo fue reconocido por su dueño, un hombre de 29 años, quien realizó la denuncia.

Durante la aprehensión, al joven de 18 años se le secuestró una llave tipo ganzúa de fabricación casera, presuntamente utilizada para cometer ilícitos.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro dispuso la restitución de la motocicleta al damnificado y la imputación de los delincuentes por el delito de encubrimiento. Ambos quedaron alojados a disposición de la Justicia.



